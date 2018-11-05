Экс-председателя Апелляционного суда Крыма взяли под арест до 1 января
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Голосеевский районный суд Киева применил меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему председателю Апелляционного суда Автономной Республики Крым Валерию Чернобуку на два месяца - до 1 января 2019 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.
"По результатам рассмотрения ходатайства, последнему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - рассказали в пресс-службе.
Как сообщал УНН, летом экс-председателя Апелляционного суда АР Крым Валерия Чернобука объявили в розыск по подозрению в государственной измене.
Так, 11 июля сотрудники прокуратуры вместе с СБУ провели обыски по месту жительства В.Чернобука. Ему было сообщено о подозрении в совершении государственной измены.
3 ноября 2018 года правоохранители задержали бывшего председателя Апелляционного суда Автономной Республики Крым Валерия Чернобука, которого разыскивали за государственную измену.