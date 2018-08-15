Екс-голову Апеляційного суду Криму оголосили в розшук
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Колишнього голову Апеляційного суду Автономної Республіки Криму Валерія Чорнобука оголосили у розшук за підозрою у державній зраді. Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури АРК, передає УНН.
"Прокуратурою Автономної Республіки Крим за вчинення Державної зради оголошено у розшук колишнього голову Апеляційного суду Автономної Республіки Крим", - зазначили у прес-службі.
У прокуратурі також повідомили, що Голосіївський районний суд Києва надав дозвіл на затримання з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, Деснянський районний суд Києва виніс обвинувальний вирок депутату так званої "Євпаторійської міськради" - йому призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 3 роки.