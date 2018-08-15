Экс-председателя Апелляционного суда Крыма объявили в розыск
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Бывшего председателя Апелляционного суда Автономной Республики Крым Валерия Чернобука объявили в розыск по подозрению в государственной измене. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры АРК, передает УНН.
"Прокуратурой Автономной Республики Крым за совершение государственной измены объявлено в розыск бывшего председателя Апелляционного суда Автономной Республики Крым", - отметили в пресс-службе.
В прокуратуре также сообщили, что Голосеевский районный суд Киева дал разрешение на задержание с целью его повода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, Деснянский районный суд Киева вынес обвинительный приговор депутату так называемого "Евпаторийского горсовета" - ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года.