Екс-голову Апеляційного суду Криму затримали в Києві

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Правоохоронці затримали колишнього голову Апеляційного суду Автономної Республіки Крим Валерія Чорнобука, якого розшукували за державну зраду. Про це повідомляє прес-секретар Генпрокурора України Лариса Сарган у Facebook, передає УНН.

"Слідчими прокуратури АРК та СБУ 03.11.18 близько 10:00 на підставі ухвали слідчого судді затримано колишнього голову Апеляційного суду АР Крим Валерія Чорнобука, який перебував у розшуку за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.111 КК України (державна зрада)", - повідомила Л.Сарган.

За її словами, затриманого доставлять до слідчого судді для обрання запобіжного заходу.

Зазначимо, за повідомленнями ЗМІ, В.Чорнобука затримали в Києві.

Як повідомляв УНН, влітку екс-голову Апеляційного суду АР Криму Валерія Чорнобука оголосили у розшук за підозрою у державній зраді.

Так, 11 липня співробітники прокуратури разом із СБУ провели обшуки за місцем проживання В.Чорнобука. Йому було повідомлено про підозру у вчиненні державної зради.

Українські Національні Новини

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