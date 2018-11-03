Екс-голову Апеляційного суду Криму затримали в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Правоохоронці затримали колишнього голову Апеляційного суду Автономної Республіки Крим Валерія Чорнобука, якого розшукували за державну зраду. Про це повідомляє прес-секретар Генпрокурора України Лариса Сарган у Facebook, передає УНН.
"Слідчими прокуратури АРК та СБУ 03.11.18 близько 10:00 на підставі ухвали слідчого судді затримано колишнього голову Апеляційного суду АР Крим Валерія Чорнобука, який перебував у розшуку за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.111 КК України (державна зрада)", - повідомила Л.Сарган.
За її словами, затриманого доставлять до слідчого судді для обрання запобіжного заходу.
Зазначимо, за повідомленнями ЗМІ, В.Чорнобука затримали в Києві.
Як повідомляв УНН, влітку екс-голову Апеляційного суду АР Криму Валерія Чорнобука оголосили у розшук за підозрою у державній зраді.
Так, 11 липня співробітники прокуратури разом із СБУ провели обшуки за місцем проживання В.Чорнобука. Йому було повідомлено про підозру у вчиненні державної зради.