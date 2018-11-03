Экс-главу Апелляционного суда Крыма задержали в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Правоохранители задержали бывшего председателя Апелляционного суда Автономной Республики Крым Валерия Чернобука, которого разыскивали за государственную измену. Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в Facebook, передает УНН.
"Следователями прокуратуры АРК и СБУ 03.11.18 около 10:00 на основании постановления следственного судьи задержан бывший глава Апелляционного суда АР Крым Валерий Чернобук, который находился в розыске по подозрению в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена )", - сообщила Л.Сарган.
По ее словам, задержанного доставят к следственному судье для избрания меры пресечения.
Отметим, по сообщениям СМИ, В.Чорнобука задержали в Киеве.
Как сообщал УНН, летом экс-председателя Апелляционного суда АР Крым Валерия Чернобука объявили в розыск по подозрению в государственной измене.
Так, 11 июля сотрудники прокуратуры вместе с СБУ провели обыски по месту жительства В.Чернобука. Ему было сообщено о подозрении в совершении государственной измены.