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В екс-голови Апеляційного суду АР Крим провели обшуки

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 липня. УНН. Співробітники прокуратури разом із СБУ провели обшуки за місцем проживання у екс-голови Апеляційного суду АР Крим Валерія Чорнобука. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.

“Прокуратурою Автономної Республіки Крим спільно із співробітниками Служби безпеки України 11.07.2018 проведено обшуки у приміщеннях, в яких проживає колишній Голова Апеляційного суду АРК Чорнобук В.І”, — написав Луценко.

За його словами, сьогодні, згідно вимог КПК України, здійснено повідомлення про підозру Чорнобуку у вчиненні державної зради за ч.1 ст.111 Кримінального кодексу України.

“Підривна діяльність Чорнобука — в наданні допомоги іноземній державі та її представникам у переході судів АР Крим на здійснення правосуддя на підставі законодавства іноземної держави-Російської Федерації призвели до забезпечення функціонування незаконно створених судових органів, посилення заходів тимчасової окупації півострова Крим”, — зазначив Луценко.

Як повідомляв УНН, Апеляційний суд залишив під вартою “екс-міністра охорони здоров’я окупованого Криму”.

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