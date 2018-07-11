В екс-голови Апеляційного суду АР Крим провели обшуки

“Прокуратурою Автономної Республіки Крим спільно із співробітниками Служби безпеки України 11.07.2018 проведено обшуки у приміщеннях, в яких проживає колишній Голова Апеляційного суду АРК Чорнобук В.І”, — написав Луценко.

За його словами, сьогодні, згідно вимог КПК України, здійснено повідомлення про підозру Чорнобуку у вчиненні державної зради за ч.1 ст.111 Кримінального кодексу України.

“Підривна діяльність Чорнобука — в наданні допомоги іноземній державі та її представникам у переході судів АР Крим на здійснення правосуддя на підставі законодавства іноземної держави-Російської Федерації призвели до забезпечення функціонування незаконно створених судових органів, посилення заходів тимчасової окупації півострова Крим”, — зазначив Луценко.

Як повідомляв УНН, Апеляційний суд залишив під вартою “екс-міністра охорони здоров’я окупованого Криму”.