У экс-главы Апелляционного суда АР Крым провели обыски

"Прокуратурой Автономной Республики Крым совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины 11.07.2018 проведены обыски в помещениях, в которых проживает бывший председатель Апелляционного суда АРК Чорнобук В.И", - написал Луценко.

По его словам, сегодня, согласно требованиям УПК Украины, осуществлено сообщение о подозрении Чернобуку в совершении государственной измены по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины.

"Подрывная деятельность Чернобука - в оказании помощи иностранному государству и его представителям в переходе судов АР Крым на осуществление правосудия на основании законодательства иностранного государства-Российской Федерации привели к обеспечению функционирования незаконно созданных судебных органов, усиление мер временной оккупации полуострова Крым", - отметил Луценко.

Как сообщал УНН, Апелляционный суд оставил под стражей "экс-министра здравоохранения оккупированного Крыма".