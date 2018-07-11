У экс-главы Апелляционного суда АР Крым провели обыски
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Сотрудники прокуратуры вместе с СБУ провели обыски по месту жительства у экс-председателя Апелляционного суда АР Крым Валерия Чернобука. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.
"Прокуратурой Автономной Республики Крым совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины 11.07.2018 проведены обыски в помещениях, в которых проживает бывший председатель Апелляционного суда АРК Чорнобук В.И", - написал Луценко.
По его словам, сегодня, согласно требованиям УПК Украины, осуществлено сообщение о подозрении Чернобуку в совершении государственной измены по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины.
"Подрывная деятельность Чернобука - в оказании помощи иностранному государству и его представителям в переходе судов АР Крым на осуществление правосудия на основании законодательства иностранного государства-Российской Федерации привели к обеспечению функционирования незаконно созданных судебных органов, усиление мер временной оккупации полуострова Крым", - отметил Луценко.
Как сообщал УНН, Апелляционный суд оставил под стражей "экс-министра здравоохранения оккупированного Крыма".