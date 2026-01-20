Джиммі Батлер достроково завершує сезон через розрив коліна. Що сталось із суперзіркою НБА

Зірковий баскетболіст Джиммі Батлер вибув із НБА до кінця сезону через серйозну травму. У матчі регулярного чемпіонату проти "Miami Heat" гравець отримав розрив передньої хрестоподібної зв’язки правого коліна, повідомляє ESPN, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався на 7-й хвилині третьої чверті, коли Батлер, стрибаючи за пасом, невдало приземлився після контакту з опонентом. Йому довелося залишити майданчик із допомогою партнерів, оскільки стати на ногу він не зміг.

Як пишуть американські ЗМІ, нинішній сезон для Батлера завершено достроково. Під час поточного сезону він демонстрував стабільну статистику: близько 20 очок, 5,6 підбирання та 4,9 передачі за гру. Остаточні терміни відновлення Джиммі поки не називаються. Втрата такого лідера ставить під сумнів плани Golden State Warriors на плей‑оф.

Варто зауважити, що Батлер відомий своєю витривалістю та характером лідера, тому його повернення в наступному сезоні очікується з великою увагою фанатів.

