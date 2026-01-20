Джиммі Батлер достроково завершує сезон через розрив коліна. Що сталось із суперзіркою НБА

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Ексклюзив
13:37 • 3706 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
13:28 • 11947 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
11:08 • 11687 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
11:00 • 19786 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
09:39 • 20594 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
09:21 • 21510 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
20 січня, 08:19 • 20572 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
20 січня, 07:41 • 17384 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 36809 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 68113 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Низку областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго20 січня, 06:23 • 40354 перегляди
Прем'єр Норвегії заявив, що Трамп надіслав листа, у якому пов'язує ситуацію з Нобелівською премією миру з амбіціями щодо Гренландії20 січня, 06:33 • 3960 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo20 січня, 07:20 • 33436 перегляди
Блогер Володимир Петров звільнений з Національного військового меморіального кладовища10:30 • 7728 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки10:57 • 17292 перегляди
Публікації
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність13:28 • 11951 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки10:57 • 17402 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo20 січня, 07:20 • 33545 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється19 січня, 14:58 • 68094 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 74545 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Кирило Буданов
Блогери
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Франція
Данія
Реклама
УНН Lite
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026Photo14:39 • 1004 перегляди
Маск запитав підписників, чи варто йому купувати Ryanair, на тлі суперечки з гендиректором14:32 • 980 перегляди
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto19 січня, 14:12 • 33521 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 49202 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 41700 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Starlink
Дипломатка

Джиммі Батлер достроково завершує сезон через розрив коліна. Що сталось із суперзіркою НБА

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Джиммі Батлер з "Miami Heat" отримав розрив передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна. Це ставить під сумнів плани "Golden State Warriors" на плей-офф.

Джиммі Батлер достроково завершує сезон через розрив коліна. Що сталось із суперзіркою НБА

Зірковий баскетболіст Джиммі Батлер вибув із НБА до кінця сезону через серйозну травму. У матчі регулярного чемпіонату проти "Miami Heat" гравець отримав розрив передньої хрестоподібної зв’язки правого коліна, повідомляє ESPN, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався на 7-й хвилині третьої чверті, коли Батлер, стрибаючи за пасом, невдало приземлився після контакту з опонентом. Йому довелося залишити майданчик із допомогою партнерів, оскільки стати на ногу він не зміг.

Як пишуть американські ЗМІ, нинішній сезон для Батлера завершено достроково. Під час поточного сезону він демонстрував стабільну статистику: близько 20 очок, 5,6 підбирання та 4,9 передачі за гру. Остаточні терміни відновлення Джиммі поки не називаються. Втрата такого лідера ставить під сумнів плани Golden State Warriors на плей‑оф.

Варто зауважити, що Батлер відомий своєю витривалістю та характером лідера, тому його повернення в наступному сезоні очікується з великою увагою фанатів.

НБА та ФІБА готують "золоту еру" баскетболу в Європі: якою може бути нова ліга16.01.26, 01:51 • 2870 переглядiв

Станіслав Кармазін

Спорт