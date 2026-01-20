Джимми Батлер досрочно завершает сезон из-за разрыва колена. Что случилось с суперзвездой НБА

Звездный баскетболист Джимми Батлер выбыл из НБА до конца сезона из-за серьезной травмы. В матче регулярного чемпионата против "Майами Хит" игрок получил разрыв передней крестообразной связки правого колена, сообщает ESPN, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел на 7-й минуте третьей четверти, когда Батлер, прыгая за пасом, неудачно приземлился после контакта с оппонентом. Ему пришлось покинуть площадку с помощью партнеров, так как встать на ногу он не смог.

Как пишут американские СМИ, нынешний сезон для Батлера завершен досрочно. В текущем сезоне он демонстрировал стабильную статистику: около 20 очков, 5,6 подбора и 4,9 передачи за игру. Окончательные сроки восстановления Джимми пока не называются. Потеря такого лидера ставит под сомнение планы Golden State Warriors на плей-офф.

Стоит отметить, что Батлер известен своей выносливостью и характером лидера, поэтому его возвращение в следующем сезоне ожидается с большим вниманием фанатов.

