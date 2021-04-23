Джапарова: російська агресія та окупація стали реальною загрозою для корінних народів

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“Варто говорити поки про проміжні результати форуму, адже він лише розпочався та триватиме аж до 30 квітня. Україна на цьогорічній сесії форуму представлена потужною делегацією представників кримськотатарського народу, а також кримчацького та караїмського народів. На жаль, пандемія завадила фізичній присутності, однак, наше постійне представництво в Нью-Йорку зробило все необхідне, щоб голос України гідно прозвучав на цьогорічній сесії“, — сказала вона.

За її словами, українська делегація “поїхала” не з порожніми руками. Вона додала, що напередодні уряд затвердив концепцію розвитку кримськотатарської мови. “Чим ми змогли практично доєднатися до відзначення десятиліття мов корінних народів, що розпочинається з наступного року і є також в полі зору цьогорічного форуму”, - зауважила дипломат.

Також Джапарова взяла участь в одному із віртуальних засідань форуму, а саме в діалозі зі спеціальним доповідачем та Експертним механізмом з прав корінних народів. Вона запросила їх долучитися до відстеження і реагування на порушення прав корінних народів в окупованому Криму, у тому числі в межах Кримської платформи.

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“Дуже вдало цьогорічною темою форуму визначено "Мир, справедливість та сильні інституції: роль корінних народів в досягненні Цілі сталого розвитку 16“, адже з власного досвіду бачимо, наскільки російська агресія і окупація стала реальною загрозою для корінних народів. Зокрема, підтвердженням цьому є репресивні кампанії проти кримських татар, їх витіснення з півострова, позбавлення права володіти землею, систематичні заходи зі зміни демографічного складу Криму. Звернула увагу і на штраф, який на днях отримав головний редактор газети "Qırım“ Бекір Мамутов. Причиною стала публікація доповіді Генерального секретаря ООН, де він закликає російську окупаційну владу нарешті зняти заборону на діяльність Меджлісу кримськотатарського народу. До речі, 19 квітня пройшло вже чотири роки, як Москва ігнорує аналогічний наказ Міжнародного суду. Це ті приклади, які показують, як Росія веде себе нахабно по відношенню до ООН”, — повідомила Джапарова.

Окрім того, за її словами, вона нагадала, що від початку окупації були репресовані та фактично виселені кримськотатарські ЗМІ. Серед них телеканали ATR, дитячий телеканал Ляле, радіо Мейдан, QHA та інші.

“Ми також надали можливість і представнику ерзянського народу представити реальну ситуацію з корінними народами в Російській Федерації, що кардинально відрізняється від тієї рафінованої версії, яку традиційно Москва представляє з року в рік на форумі. Що ж наша робота на форумі продовжується. Окрім виступів, наступного понеділка Меджліс організовує на полях форуму тематичний захід, де буде у деталях представлена окупаційна політика Росії по відношенню до корінних народів в Криму”, — сповістила Еміне Джапарова.

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