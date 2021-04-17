У Криму окупанти незаконно позбавили волі понад сто осіб - правозахисники

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Станом на кінець березня 114 осіб позбавлені волі в рамках політично мотивованого і/або релігійного кримінального переслідування у тимчасово окупованому Криму. Про це свідчить моніторинговий огляд Кримської правозахисної групи ситуації з правами людини в Криму за березень 2021 року опублікований 16 квітня, передає УНН.

Цитата

"У березні загальна кількість жителів Криму, позбавлених волі у" справі кримських мусульман ", - 74 людини. Ще п'ять осіб обмежені в переміщенні: троє знаходяться під наглядом і не можуть покинути окуповану територію, двоє - під домашнім арештом", - йдеться в огляді.

Деталі

Повідомляється, що фігурантів цієї справи звинувачують в причетності до ісламських організацій або в пропаганді діяльності організацій, які в РФ визнані терористичними або екстремістськими, але не є такими з точки зору законодавства України.

"Крім того, на кінець березня в ув'язненні перебувають 16 осіб (включаючи Владислава Єсипенко) у "справі українських диверсантів", яких ФСБ РФ при затриманні звинуватила "в підготовці диверсій, зберіганні зброї і шпигунстві", - наголошується в огляді.

Також на кінець березня за звинуваченням в участі в батальйоні Номана Челебіджихана позбавлені свободи шість чоловік.

"Офіційною причиною переслідування обвинувачених в Криму за ч.2 ст.208 Кримінального кодексу РФ є те, що вони не з'явилися добровільно в силові структури РФ і не заявили про свою участь в "Кримськотатарському добровільному батальйоні імені Номана Челебіджихана". Заявленим наслідком доказом діяльності батальйону проти інтересів РФ є інформація зі ЗМІ, що метою створення батальйону була деоккупація Криму", - йдеться в огляді.

За даними Кримської правозахисної групи, на кінець березня 2021 року в рамках переслідування "Свідків Єгови" в Криму були позбавлені волі п'ять чоловік, ще четверо обмежені в переміщенні: троє перебувають під домашнім арештом, один - під підпискою про невиїзд.

Також в огляді йдеться про те, що, за інформацією Кримської правозахисної групи, до журналіста Єсипенко, затриманому 10 березня 2021 року співробітники ФСБ застосовували тортури (удари електричним струмом і удушення поліетиленовим пакетом) з метою отримання необхідних слідству свідчень.

Доповнення

12 березня Київський районний суд Сімферополя заарештував Єсипенко на два місяці за підозрою в незаконному виготовленні вибухового пристрою частина 1 статті 223-1 Кримінального кодексу РФ.

Павленко, в якій силовики провели вдома обшук, проходить у справі як свідок. 16 березня ФСБ заявила, що Єсипенко затримали, "щоб не допустити проведення їм підривних акцій в інтересах українських спецслужб". А також, що він збирав інформацію "про місця масового перебування людей та життєзабезпечення" на замовлення Служби зовнішньої розвідки України.

Президент "Радіо Свобода" Джеймі Флай визнав, що Владислав Єсипенко співпрацював з проектом Крім.Реаліі в якості фрілансера, знімаючи відео і фото в Криму, і закликав Росію негайно його звільнити.

Також раніше говорилося, що адвокат Олексій Ладин повідомив подробиці Єсипенко розповів на суді 6 квітня в Сімферополі про тортури після затримання. Так, за його словами, після затримання журналіста "дві доби били і катували електричним струмом, погрожували вбивством". У перші дні після співробітники ФСБ Росії незаконно відібрали у нього слину для проведення біологічної експертизи.

Крім того, Ладин стверджує, що співробітник ФСБ Криму загрожує вбивством Єсипенко в разі відмови від показань, даних журналістом під тортурами.

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