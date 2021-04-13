Сотрудник ФСБ Крыма угрожал Есипенку убийством в случае отказа от показаний, - адвокат

Детали

По словам Ладина, разговор, во время которой сотрудник ФСБ угрожал арестованному журналисту, состоялась 12 апреля в помещении СИЗО № 1 Симферополя.

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“После нашей вчерашней встречи (12 апреля) в СИЗО, как только я и мой коллега Эмиль Курбединов вышли из изолятора, Владислава Есипенка вызвали в соседний кабинет, где на тот момент уже находился сотрудник ФСБ. Последний снова стал угрожать Владиславу Есипенку физической расправой и убийством, если он откажется от своих якобы показаний. Эти показания, как известно, мой подзащитный дал под пытками, фактически оговорив себя в несуществующем преступлении”, - рассказал адвокат.

Об угрозах со стороны сотрудников ФСБ Крыма журналист рассказал своему адвокату 13 апреля перед началом следственных действий.

“Когда Владислава Есипенка вывезли из СИЗО на следственные действия в здание ФСБ, в автозаке сотрудник ФСБ снова стал угрожать убийством, если он изменит свои показания. Несмотря на это мой подзащитный во время допроса в качестве обвиняемого объяснил, что он оговорил себя и к нему применялись пытки. В связи с этим защита инициирует проверку действий сотрудников ФСБ и просит направить соответствующие материалы в военно-следственного отдела Следственного комитета в Крыму, для возбуждения уголовного дела ”, - добавил адвокат.

Дополнение

Есипенко также рассказал адвокату, что во время этапирования в него одного из всех следственно-арестованных руки были туго закованные в наручники за спиной. Адвокат расценивает такие действия в отношении своего подзащитного как очередные пытки.

Публичных комментариев сотрудников ФСБ России по поводу этого заявления Ладена нет.

Справка

Владислава Есипенка задержали сотрудники ФСБ 10 марта в районе села Перевальное вместе с жительницей Алушты Елизаветой Павленко. В машине Есипенко, утверждают российские правоохранители, при осмотре нашли самодельное взрывное устройство.

12 марта Киевский районный суд Симферополя арестовал Есипенка на два месяца по подозрению в незаконном изготовлении взрывного устройства часть 1 статьи 223.1 Уголовного кодекса РФ.

Павленко, в которой силовики провели дома обыск, проходит по делу как свидетель.

16 марта ФСБ заявила, что Есипенка задержали , “чтобы не допустить проведения им подрывных акций в интересах украинских спецслужб”. А также, что он собирал информацию “о местах массового пребывания людей и жизнеобеспечения” по заказу Службы внешней разведки Украины.

Президент “Радио Свобода” Джейми Флай признал, что Владислав Есипенко сотрудничал с проектом Крим.Реалии в качестве фрилансера, снимая видео и фото в Крыму, и призвал Россию немедленно его освободить.

Также ранее говорилось, что адвокат Алексей Ладин сообщил подробности Есипенко рассказал на суде 6 апреля в Симферополе о пытках после задержания. Так, по его словам, после задержания журналиста “двое суток избивали и пытали электрическим током, угрожали убийством”. В первые дни после сотрудники ФСБ России незаконно отобрали у него слюну для проведения биологической экспертизы.