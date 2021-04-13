Сотрудник ФСБ Крыма угрожал Есипенку убийством в случае отказа от показаний, - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Сотрудник ФСБ Крыма угрожает убийством арестованному журналисту Владиславу Есипенку в случае отказа от показаний, данных журналистом под пытками. Это утверждает его адвокат Алексей Ладин, пишет УНН со ссылкой на “Радио.Свобода”.
Детали
По словам Ладина, разговор, во время которой сотрудник ФСБ угрожал арестованному журналисту, состоялась 12 апреля в помещении СИЗО № 1 Симферополя.
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“После нашей вчерашней встречи (12 апреля) в СИЗО, как только я и мой коллега Эмиль Курбединов вышли из изолятора, Владислава Есипенка вызвали в соседний кабинет, где на тот момент уже находился сотрудник ФСБ. Последний снова стал угрожать Владиславу Есипенку физической расправой и убийством, если он откажется от своих якобы показаний. Эти показания, как известно, мой подзащитный дал под пытками, фактически оговорив себя в несуществующем преступлении”, - рассказал адвокат.
Об угрозах со стороны сотрудников ФСБ Крыма журналист рассказал своему адвокату 13 апреля перед началом следственных действий.
“Когда Владислава Есипенка вывезли из СИЗО на следственные действия в здание ФСБ, в автозаке сотрудник ФСБ снова стал угрожать убийством, если он изменит свои показания. Несмотря на это мой подзащитный во время допроса в качестве обвиняемого объяснил, что он оговорил себя и к нему применялись пытки. В связи с этим защита инициирует проверку действий сотрудников ФСБ и просит направить соответствующие материалы в военно-следственного отдела Следственного комитета в Крыму, для возбуждения уголовного дела ”, - добавил адвокат.
Дополнение
Есипенко также рассказал адвокату, что во время этапирования в него одного из всех следственно-арестованных руки были туго закованные в наручники за спиной. Адвокат расценивает такие действия в отношении своего подзащитного как очередные пытки.
Публичных комментариев сотрудников ФСБ России по поводу этого заявления Ладена нет.
Справка
Владислава Есипенка задержали сотрудники ФСБ 10 марта в районе села Перевальное вместе с жительницей Алушты Елизаветой Павленко. В машине Есипенко, утверждают российские правоохранители, при осмотре нашли самодельное взрывное устройство.
12 марта Киевский районный суд Симферополя арестовал Есипенка на два месяца по подозрению в незаконном изготовлении взрывного устройства часть 1 статьи 223.1 Уголовного кодекса РФ.
Павленко, в которой силовики провели дома обыск, проходит по делу как свидетель.
16 марта ФСБ заявила, что Есипенка задержали , “чтобы не допустить проведения им подрывных акций в интересах украинских спецслужб”. А также, что он собирал информацию “о местах массового пребывания людей и жизнеобеспечения” по заказу Службы внешней разведки Украины.
Президент “Радио Свобода” Джейми Флай признал, что Владислав Есипенко сотрудничал с проектом Крим.Реалии в качестве фрилансера, снимая видео и фото в Крыму, и призвал Россию немедленно его освободить.
Также ранее говорилось, что адвокат Алексей Ладин сообщил подробности Есипенко рассказал на суде 6 апреля в Симферополе о пытках после задержания. Так, по его словам, после задержания журналиста “двое суток избивали и пытали электрическим током, угрожали убийством”. В первые дни после сотрудники ФСБ России незаконно отобрали у него слюну для проведения биологической экспертизы.