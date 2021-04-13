Співробітник ФСБ Криму погрожував Єсипенку вбивством у разі відмови від свідчень, - адвокат

Деталі

За словами Ладіна, розмова, під час якої співробітник ФСБ погрожував заарештованому журналісту, відбулась 12 квітня в приміщенні СІЗО № 1 Сімферополя.

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“Після нашої вчорашньої зустрічі (12 квітня) в СІЗО, як тільки я і мій колега Еміль Курбедінов вийшли з ізолятора, Владислава Єсипенка викликали до сусіднього кабінета, де на той момент вже перебував співробітник ФСБ. Останній знову став погрожувати Владиславу Єсипенку фізичною розправою та вбивством, якщо він відмовиться від своїх нібито свідчень. Ці свідчення, як відомо, мій підзахисний дав під тортурами, фактично обмовивши себе в неіснуючому злочині”, — розповів адвокат.

Про погрози з боку співробітників ФСБ Криму журналіст розповів своєму адвокатові 13 квітня перед початком слідчих дій.

“Коли Владислава Єсипенка вивезли із СІЗО на слідчі дії в будівлю ФСБ, в автозаку співробітник ФСБ знову став погрожувати вбивством, якщо він змінить свої свідчення. Незважаючи на це мій підзахисний під час допиту як обвинуваченого пояснив, що він обмовив себе і щодо нього застосовувалися тортури. У зв’язку з цим захист ініціює перевірку дій співробітників ФСБ і просить направити відповідні матеріали до військово-слідчого відділу Слідчого комітету в Криму, для порушення кримінальної справи”, — додав адвокат.

Доповнення

Єсипенко також розповів адвокатові, що під час етапування у нього одного з усіх слідчо-заарештованих руки були туго закуті в наручники за спиною. Адвокат розцінює такі дії щодо свого підзахисного як чергові тортури.

Публічних коментарів співробітників ФСБ Росії з приводу цієї заяви Ладіна немає.

Довідково

Владислава Єсипенка затримали співробітники ФСБ 10 березня в районі села Перевальне разом з мешканкою Алушти Єлизаветою Павленко. У машині Єсипенка, стверджують російські правоохоронці, під час огляду знайшли саморобний вибуховий пристрій.

12 березня Київський районний суд Сімферополя заарештував Єсипенка на два місяці за підозрою в незаконному виготовленні вибухового пристрою частина 1 статті 223-1 Кримінального кодексу РФ.

Павленко, в якої силовики провели вдома обшук, проходить у справі як свідок.

16 березня ФСБ заявила, що Єсипенка затримали, “щоб не допустити проведення ним підривних акцій в інтересах українських спецслужб”. А також, що він збирав інформацію “про місця масового перебування людей і життєзабезпечення” на замовлення Служби зовнішньої розвідки України.

Президент “Радіо Свобода” Джеймі Флай визнав, що Владислав Єсипенко співпрацював з проектом Крим.Реалії в якості фрілансера, знімаючи відео і фото в Криму, і закликав Росію негайно його звільнити.

Також раніше йшлося, що адвокат Олексій Ладин повідомив подробиці того, що Єсипенко розповів на суді 6 квітня в Сімферополі про тортури після затримання. Так, за його словами, після затримання журналіста “дві доби били і катували електричним струмом, погрожували вбивством”. У перші дні після співробітники ФСБ Росії незаконно відібрали у нього слину для проведення біологічної експертизи.