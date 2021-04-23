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Джапарова: российская агрессия и оккупация стали реальной угрозой для коренных народов

Джапарова: российская агрессия и оккупация стали реальной угрозой для коренных народов

Киев  •  УНН

 • 24041 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. На этой неделе в Нью-Йорке началась 20-я сессия Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. О промежуточных результатах события корреспонденту УНН сообщила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Детали

"Стоит говорить пока о промежуточных результатах форума, ведь он только начался и продлится до 30 апреля. Украина на нынешней сессии форума представлена мощной делегацией представителей крымскотатарского народа, а также крымчацкого и караимского народов. К сожалению, пандемия помешала физическому присутствию, однако, наше постоянное представительство в Нью-Йорке сделало все необходимое, чтобы голос Украины достойно прозвучал на нынешней сессии", - сказала она.

По ее словам, украинская делегация "поехала" не с пустыми руками. Она добавила, что накануне правительство утвердило концепцию развития крымскотатарского языка. "Чем мы смогли практически присоединиться к празднованию десятилетия языков коренных народов, что начинается со следующего года и также в поле зрения нынешнего форума", - отметила дипломат.

Также Джапарова приняла участие в одном из виртуальных заседаний форума, а именно в диалоге со специальным докладчиком и Экспертным механизмом по правам коренных народов. Она пригласила их присоединиться к отслеживанию и реагированию на нарушения прав коренных народов в оккупированном Крыму, в том числе в рамках Крымской платформы.

Цитата:

"Очень удачно нынешней темой форума определено "Мир, справедливость и сильные институты: роль коренных народов в достижении Цели устойчивого развития 16", ведь из собственного опыта видим, насколько российская агрессия и оккупация стала реальной угрозой для коренных народов. В частности, подтверждением этому являются репрессивные кампании против крымских татар, их вытеснение с полуострова, лишение права владеть землей, систематические меры по изменению демографического состава Крыма. Обратила внимание и на штраф, который на днях получил главный редактор газеты "Qırım" Бекир Мамутов. Причиной стала публикация доклада Генерального секретаря ООН, где он призывает российскую оккупационную власть наконец снять запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа. Кстати, 19 апреля прошло уже четыре года, как Москва игнорирует аналогичный приказ Международного суда. Это те примеры, которые показывают, как Россия ведет себя нагло по отношению к ООН", - сообщила Джапарова.

Кроме того, по ее словам, она напомнила, что с начала оккупации были репрессированы и фактически выселены крымскотатарские СМИ. Среди них телеканалы ATR, детский телеканал Ляле, радио Мейдан, QHA и другие.

"Мы также предоставили возможность и представителю мордовского народа представить реальную ситуацию с коренными народами в Российской Федерации, что кардинально отличается от той рафинированной версии, которую традиционно Москва представляет из года в год на форуме. Так что наша работа на форуме продолжается. Кроме выступлений, в следующий понедельник Меджлис организует на полях форума тематическое мероприятие, где будет в деталях представлена оккупационная политика России по отношению к коренным народам в Крыму", - сообщила Эмине Джапарова.

Напомним

Правозащитники сообщали, что на конец марта во временно оккупированном Крыму 114 человек лишены свободы в рамках политически мотивированного и/или религиозного уголовного преследования

Ранее первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщала о продолжающемся ухудшении ситуации с обеспечением прав и свобод жителей временно оккупированного Крыма.

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