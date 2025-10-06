Директор департаменту КМДА отримав підозру через переплату 11 млн грн - прокуратура
Київ • УНН
Директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА повідомлено про підозру у службовій недбалості. Це пов'язано із закупівлею спецавтомобілів для столичних рятувальників за завищеною вартістю, що завдало збитків на майже 11 млн гривень.
У Києві повідомили про підозру директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА за переплату майже 11 млн грн при закупці спецавтомобілів для столичних рятувальників, повідомили у Київській міській прокуратурі у понеділок, пише УНН.
Деталі
"Директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА повідомлено про підозру у службовій недбалості під час закупівлі спеціальних аварійно-рятувальних машин для Києва та додаткового обладнання на них", - повідомили у прокуратурі.
Дії підозрюваної особи, як повідомляється, кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України, а саме: неналежне виконання своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинили тяжкі наслідки.
"Встановлено, що в 2022 року Департамент муніципальної безпеки за завищеною вартістю закупив 6 спеціалізованих автомобілів для столичних рятувальників, а також додаткове обладнання для них. Вказаними діями територіальній громаді столиці завдано збитків на загальну суму майже 11 млн гривень", - розповіли у прокуратурі.
Незаконно зняли арешт з майна боржника: у Києві ексспівробітниця виконавчої служби та її чоловік отримали підозри29.07.25, 16:25 • 3613 переглядiв