10:30 • 4746 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
10:10 • 10113 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
06:51 • 14694 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
06:06 • 35281 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
06:00 • 23959 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 32866 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 61916 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 75214 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 90173 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 167623 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Директор департаменту КМДА отримав підозру через переплату 11 млн грн - прокуратура

Київ • УНН

 • 1034 перегляди

Директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА повідомлено про підозру у службовій недбалості. Це пов'язано із закупівлею спецавтомобілів для столичних рятувальників за завищеною вартістю, що завдало збитків на майже 11 млн гривень.

Директор департаменту КМДА отримав підозру через переплату 11 млн грн - прокуратура

У Києві повідомили про підозру директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА за переплату майже 11 млн грн при закупці спецавтомобілів для столичних рятувальників, повідомили у Київській міській прокуратурі у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА повідомлено про підозру у службовій недбалості під час закупівлі спеціальних аварійно-рятувальних машин для Києва та додаткового обладнання на них", - повідомили у прокуратурі.

Дії підозрюваної особи, як повідомляється, кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України, а саме: неналежне виконання своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинили тяжкі наслідки.

"Встановлено, що в 2022 року Департамент муніципальної безпеки за завищеною вартістю закупив 6 спеціалізованих автомобілів для столичних рятувальників, а також додаткове обладнання для них. Вказаними діями територіальній громаді столиці завдано збитків на загальну суму майже 11 млн гривень", - розповіли у прокуратурі.

Незаконно зняли арешт з майна боржника: у Києві ексспівробітниця виконавчої служби та її чоловік отримали підозри29.07.25, 16:25 • 3613 переглядiв

Юлія Шрамко

КиївКримінал та НП
Київська міська державна адміністрація
Київ