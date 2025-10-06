Директор департамента КГГА получил подозрение из-за переплаты 11 млн грн - прокуратура

В Киеве сообщили о подозрении директору Департамента муниципальной безопасности КГГА за переплату почти 11 млн грн при закупке спецавтомобилей для столичных спасателей, сообщили в Киевской городской прокуратуре в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Директору Департамента муниципальной безопасности КГГА сообщено о подозрении в служебной халатности при закупке специальных аварийно-спасательных машин для Киева и дополнительного оборудования на них", - сообщили в прокуратуре.

Действия подозреваемого лица, как сообщается, квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины, а именно: ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия.

"Установлено, что в 2022 году Департамент муниципальной безопасности по завышенной стоимости закупил 6 специализированных автомобилей для столичных спасателей, а также дополнительное оборудование для них. Указанными действиями территориальной общине столицы нанесен ущерб на общую сумму почти 11 млн гривен", - рассказали в прокуратуре.

