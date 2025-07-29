Незаконно сняли арест с имущества должника: в Киеве экс-сотрудница исполнительной службы и ее муж получили подозрения

В Киеве сообщили о подозрении бывшей заместительнице руководителя Оболонского районного отдела исполнительной службы и ее мужу, благодаря которым с имущества должника незаконно сняли арест, передает УНН со ссылкой на столичную прокуратуру.

Прокуроры ... сообщили о подозрении еще двум соучастникам преступной схемы отмены ареста имущества должника, разоблаченной в мае этого года - говорится в сообщении.

Напомним, в Оболонский отдел государственной исполнительной службы города Киева через знакомых обратился бывший руководитель другого районного отдела исполнительной службы с просьбой за 2500 долларов США помочь снять арест с имущества должника. Мужчина задолжал почти 600 тыс. гривен, которые должен был выплатить по решению суда. Исполнительная служба арестовала два его земельных участка, часть квартиры и автомобиль.

Установлено, что для снятия ареста с имущества государственный исполнитель подделал от имени взыскательницы заявление о том, что ей уплатили долг, внес эту информацию в электронную базу, что в дальнейшем стало основанием закрыть исполнительное производство и отменить арест имущества. Несмотря на то, что это заявление официально не поступало в исполнительную службу, руководитель расписал его именно на этого исполнителя.

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После снятия ареста с имущества должник его продал, чем сделал невозможным принудительное взыскание долга.

Сейчас установлены еще два участника этой схемы. Это уже бывшая заместительница руководителя Оболонского отдела государственной исполнительной службы города Киева и ее муж. Именно он получал деньги за решение вопроса о снятии ареста, а все переговоры велись с его женой, которая впоследствии и делила деньги с другими фигурантами.

Напомним, что дела в отношении других фигурантов - бывшего руководителя Оболонской районной исполнительной службы, главного государственного исполнителя, бывшего работника исполнительной службы находятся на рассмотрении Оболонского районного суда города Киева.