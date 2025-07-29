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Незаконно зняли арешт з майна боржника: у Києві ексспівробітниця виконавчої служби та її чоловік отримали підозри

Київ • УНН

 • 1042 перегляди

У Києві повідомили про підозру колишній заступниці керівника Оболонського районного відділу виконавчої служби та її чоловіку. Вони причетні до незаконного зняття арешту з майна боржника, який заборгував майже 600 тис. гривень.

Незаконно зняли арешт з майна боржника: у Києві ексспівробітниця виконавчої служби та її чоловік отримали підозри

У Києві повідомили про підозру колишній заступниці керівника Оболонського районного відділу виконавчої служби та її чоловіку, завдяки яким з майна боржника незаконно зняли арешт, передає УНН із посиланням на столичну прокуратуру.

Прокурори ... повідомили про підозру ще двом співучасникам злочинної схеми скасування арешту майна боржника, викритої у травні цього року 

- йдеться у повідомлення.

Нагадаємо, до Оболонського відділу державної виконавчої служби міста Києва через знайомих звернувся колишній керівник іншого районного відділу виконавчої служби з проханням за 2500 доларів США допомогти зняти арешт з майна боржника. Чоловік заборгував майже 600 тис. гривень, які мав виплатити за рішенням суду. Виконавча служба арештувала дві його земельні ділянки, частину квартири та автомобіль. 

Встановлено, що для зняття арешту з майна державний виконавець підробив від імені стягувачки заяву про те, що їй сплатили борг, вніс цю інформацію в електронну базу, що надалі стало підставою закрити виконавче провадження та скасувати арешт майна. Попри те, що ця заява офіційно не надходила до виконавчої служби, керівник розписав її саме на цього виконавця.

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Після зняття арешту з майна боржник його продав, чим унеможливив примусове стягнення боргу.

Наразі встановлено ще двох учасників цієї схеми. Це вже колишня заступниця керівника Оболонського відділу державної виконавчої служби міста Києва та її чоловік. Саме він отримував гроші за вирішення питання про зняття арешту, а всі переговори велись з його дружиною, яка згодом і ділила гроші з іншими фігурантами.

Нагадаємо, що справи щодо інших фігурантів - колишнього керівника Оболонської районної виконавчої служби, головного державного виконавця, колишнього працівника виконавчої служби перебувають на розгляді Оболонського районного суду міста Києва.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

КиївКримінал та НП
Київ
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