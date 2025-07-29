Незаконно заволодів 11,5 млн гривень "Київпастрансу": директор приватної компанії отримав підозру

Директор товариства, що постачало електроенергію КП "Київпастранс" за завищеними цінами, отримав підозру у заволодінні 11,5 млн гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

За даними слідства, приватне товариство та комунальне підприємство уклали договір про постачання електричної енергії. Але в подальшому директор товариства не інформував КП "Київпастранс" про зменшення вартості електроенергії, хоча мав це зробити згідно укладеного договору та відповідно до норм чинного законодавства.

У прокуратурі повідомили, що згідно висновків проведених експертиз, КП "Київпастранс" переплатило за цим договором майже 11,5 млн гривень. Бюджету столиці завдано збитків на дану суму.

Правоохоронці повідомили директору товариства про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Заступниці начальника відділу мостів та шляхопроводів "Київавтодору" оголошено підозру у розтраті понад 900 000 грн бюджетних коштів. За даними слідства, вона погодила завищену вартість піску для протиаварійних робіт на мосту Метро.