Незаконно завладел 11,5 млн гривен "Киевпасстранса": директор частной компании получил подозрение

Директор общества, поставлявшего электроэнергию КП "Киевпасстранс" по завышенным ценам, получил подозрение в завладении 11,5 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

По данным следствия, частное общество и коммунальное предприятие заключили договор о поставке электрической энергии. Но в дальнейшем директор общества не информировал КП "Киевпасстранс" об уменьшении стоимости электроэнергии, хотя должен был это сделать согласно заключенному договору и в соответствии с нормами действующего законодательства.

В прокуратуре сообщили, что согласно выводам проведенных экспертиз, КП "Киевпасстранс" переплатило по этому договору почти 11,5 млн гривен. Бюджету столицы нанесен ущерб на данную сумму.

Правоохранители сообщили директору общества о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним

Заместителю начальника отдела мостов и путепроводов "Киевавтодора" объявлено подозрение в растрате более 900 000 грн бюджетных средств. По данным следствия, она согласовала завышенную стоимость песка для противоаварийных работ на мосту Метро.