Незаконно завладел 11,5 млн гривен "Киевпасстранса": директор частной компании получил подозрение

$41.800.02
48.700.28
ukenru
После подрыва россиянами Каховской ГЭС в Украине возобновились условия для нашествия саранчи - эколог
Эксклюзив
08:00 • 12597 просмотра
После подрыва россиянами Каховской ГЭС в Украине возобновились условия для нашествия саранчи - эколог
06:30 • 49810 просмотра
Магнитные бури в августе 2025: когда ожидать и как подготовиться
05:00 • 30037 просмотра
"Динамо" - "Хамрун Спартанс": анонс ответного матча квалификации Лиги чемпионов
28 июля, 17:54 • 44611 просмотра
Авария пассажирского поезда в Германии: среди пострадавших пятеро украинцев
Эксклюзив
28 июля, 14:54 • 135572 просмотра
«Дарницкое» влияние: деятельность нардепа Кузьминых должны проверить правоохранители
28 июля, 13:15 • 77243 просмотра
10 или 12 дней: Трамп сообщил о новом дедлайне для рф
Эксклюзив
28 июля, 12:47 • 149790 просмотра
Михаил Пинкевич: "Украинская авиация формирует восприятие Украины в глазах мира, и мы обязаны ее сохранить и развивать"
Эксклюзив
28 июля, 12:12 • 67983 просмотра
Массовое убийство россией пленных в Еленовке: в Офисе Генпрокурора рассказали о ходе расследования
28 июля, 10:55 • 61025 просмотра
Белорусские хакеры полностью уничтожили базу данных перелетов российского "Аэрофлота"
28 июля, 09:50 • 52096 просмотра
ЦПД СНБО: Силы обороны имеют успехи и продолжают активные действия против россиян на Сумщине
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+30°
2м/с
42%
742мм
Популярные новости
Стрельба в центре Нью-Йорка: среди раненых полицейский29 июля, 00:46 • 25994 просмотра
Дроны атаковали Сальск в Ростовской области РФ: повреждена железная дорога29 июля, 01:17 • 35480 просмотра
Директор частной компании присвоил почти полмиллиона гривен на модульных домах для пострадавших29 июля, 03:15 • 24102 просмотра
Украина переживает самый тяжелый этап войны, россияне приближаются к ключевым городам на востоке - CNN08:39 • 21583 просмотра
Авиаудар рф по колонии: Минюст уточнил, что погибли 16 осужденных, 44 ранены09:49 • 13195 просмотра
публикации
Магнитные бури в августе 2025: когда ожидать и как подготовиться06:30 • 49723 просмотра
«Дарницкое» влияние: деятельность нардепа Кузьминых должны проверить правоохранители
Эксклюзив
28 июля, 14:54 • 135499 просмотра
Вкусно и полезно: топ-5 продуктов, которые обогатят вас белком28 июля, 13:41 • 114233 просмотра
17-летние юноши должны встать на воинский учет до 31 июля: что нужно знать28 июля, 12:53 • 129588 просмотра
Михаил Пинкевич: "Украинская авиация формирует восприятие Украины в глазах мира, и мы обязаны ее сохранить и развивать"
Эксклюзив
28 июля, 12:47 • 149747 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юрий Косюк
Билл Клинтон
Пэм Бонди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Крым
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно28 июля, 12:41 • 88912 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотреть27 июля, 14:42 • 143084 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 80316 просмотра
Первый эпизод сериала "Чужой: Земля" вышел на Comic-Con26 июля, 12:13 • 79138 просмотра
Скандал на концерте Coldplay: Гвинет Пэлтроу стала "временным спикером" Astronomer после отставки CEO и HR-директора26 июля, 11:00 • 73763 просмотра
Актуальное
Forbes
Леопард 2
Нью-Йорк Таймс
Вашингтон Пост
Truth Social

Незаконно завладел 11,5 млн гривен "Киевпасстранса": директор частной компании получил подозрение

Киев • УНН

 • 1166 просмотра

Директору частной компании, поставлявшей электроэнергию КП "Киевпасстранс", сообщено о подозрении в завладении 11,5 млн гривен. Он не сообщил об уменьшении стоимости электроэнергии, что привело к переплате и убыткам бюджета столицы.

Незаконно завладел 11,5 млн гривен "Киевпасстранса": директор частной компании получил подозрение

Директор общества, поставлявшего электроэнергию КП "Киевпасстранс" по завышенным ценам, получил подозрение в завладении 11,5 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

По данным следствия, частное общество и коммунальное предприятие заключили договор о поставке электрической энергии. Но в дальнейшем директор общества не информировал КП "Киевпасстранс" об уменьшении стоимости электроэнергии, хотя должен был это сделать согласно заключенному договору и в соответствии с нормами действующего законодательства.

В прокуратуре сообщили, что согласно выводам проведенных экспертиз, КП "Киевпасстранс" переплатило по этому договору почти 11,5 млн гривен. Бюджету столицы нанесен ущерб на данную сумму.

Правоохранители сообщили директору общества о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним

Заместителю начальника отдела мостов и путепроводов "Киевавтодора" объявлено подозрение в растрате более 900 000 грн бюджетных средств. По данным следствия, она согласовала завышенную стоимость песка для противоаварийных работ на мосту Метро.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоКиевКриминал и ЧП
Генеральный прокурор Украины
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9