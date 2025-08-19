Двоє українців увійшли до списку 25 найвпливовіших іммігрантів Канади 2025 року
Київ • УНН
Двоє українців, Світлана Комінко та Андріян Махначов, потрапили до престижного списку 25 іммігрантів Канади, що змінюють життя країни на краще. Їхній внесок у благодійність, культуру та популяризацію української громади отримав національне визнання.
Українці Світлана Комінко та Андріян Махначов потрапили до престижного переліку 25 іммігрантів Канади, які змінюють життя країни на краще. Їхній внесок у благодійність, культурний розвиток та популяризацію української громади отримав національне визнання. Про це інформує Сanadian immigrant, пише УНН.
Деталі
Канада оприлюднила список лауреатів престижної національної відзнаки "25 іммігрантів року", яка щороку відзначає тих, хто суттєво вплинув на розвиток країни у сферах бізнесу, освіти, культури та громадської діяльності. У 2025 році серед переможців опинилися двоє українців – Світлана Комінко та Андріян Махначов.
Світлана Комінко приїхала до Канади ще у 2003 році. Після Революції Гідності вона разом з однодумцями заснувала благодійну організацію Maple Hope Foundation. За роки діяльності фонд реалізував десятки соціальних та гуманітарних проєктів, а також передав Україні допомоги на понад 32 мільйони канадських доларів. Значна частина цієї підтримки була спрямована українським біженцям у Канаді та постраждалим від війни в Україні.
Андріян Махначов став частиною канадської громади вже після повномасштабного російського вторгнення. Молодий українець здобув популярність у соцмережах завдяки своїм дотепним відео про життя на новому континенті, побутові контрасти та адаптацію українців за кордоном. Його контент допомагає тисячам співвітчизників легше інтегруватися та водночас формує позитивний образ України серед канадців.
Переможців обирали шляхом відкритого голосування та експертної оцінки. Урочиста церемонія нагородження відбулася у Торонто, де всіх лауреатів відзначили за їхній внесок у розвиток канадського суспільства.
Варто нагадати, що після початку повномасштабної війни до Канади переїхало близько 300 тисяч українців, і цей факт суттєво змінив обличчя української діаспори у країні.
