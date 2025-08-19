Двое украинцев вошли в список 25 самых влиятельных иммигрантов Канады 2025 года

$41.260.08
48.310.13
ukenru
07:29 • 514 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
05:19 • 10048 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 29894 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 50339 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 34847 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
18 августа, 17:41 • 29721 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38 • 36797 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 90212 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
18 августа, 13:21 • 50626 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 86545 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
0м/с
67%
751мм
Популярные новости
Встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров завершена - Белый дом18 августа, 21:48 • 22197 просмотра
И пусть весь мир подождёт: Трамп позвонил путину во время переговоров в Белом доме - Axios18 августа, 21:50 • 12911 просмотра
Киев отверг любое соглашение, включающее территориальные уступки россии – Financial Times18 августа, 22:11 • 32321 просмотра
Вопрос встречи Зеленского и Путина решен – Макрон02:36 • 8066 просмотра
Конфуз в Белом доме: Трамп не смог найти президента Финляндии, который сидел прямо перед нимVideo02:57 • 12638 просмотра
публикации
Мировые лидеры обсудили прекращение боевых действий в Украине: NYT озвучила 5 выводов06:55 • 2958 просмотра
Всемирный день гуманитарной помощи: 12,7 млн украинцев нуждаются в поддержке04:47 • 5964 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 90181 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 86513 просмотра
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло18 августа, 10:51 • 126456 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Германия
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф05:54 • 7486 просмотра
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video18 августа, 17:45 • 20976 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 80473 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 71660 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 104214 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат
9К720 Искандер
БМ-21 «Град»
«Калибр» (семейство ракет)

Двое украинцев вошли в список 25 самых влиятельных иммигрантов Канады 2025 года

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Двое украинцев, Светлана Коминко и Андриян Махначов, попали в престижный список 25 иммигрантов Канады, меняющих жизнь страны к лучшему. Их вклад в благотворительность, культуру и популяризацию украинской общины получил национальное признание.

Двое украинцев вошли в список 25 самых влиятельных иммигрантов Канады 2025 года

Украинцы Светлана Коминко и Андриян Махначов попали в престижный список 25 иммигрантов Канады, которые меняют жизнь страны к лучшему. Их вклад в благотворительность, культурное развитие и популяризацию украинской общины получил национальное признание. Об этом информирует Сanadian immigrant, пишет УНН.

Подробности

Канада обнародовала список лауреатов престижной национальной награды "25 иммигрантов года", которая ежегодно отмечает тех, кто существенно повлиял на развитие страны в сферах бизнеса, образования, культуры и общественной деятельности. В 2025 году среди победителей оказались двое украинцев – Светлана Коминко и Андриян Махначов.

Светлана Коминко приехала в Канаду еще в 2003 году. После Революции Достоинства она вместе с единомышленниками основала благотворительную организацию Maple Hope Foundation. За годы деятельности фонд реализовал десятки социальных и гуманитарных проектов, а также передал Украине помощи на более чем 32 миллиона канадских долларов. Значительная часть этой поддержки была направлена украинским беженцам в Канаде и пострадавшим от войны в Украине.

Андриян Махначов стал частью канадского сообщества уже после полномасштабного российского вторжения. Молодой украинец получил популярность в соцсетях благодаря своим остроумным видео о жизни на новом континенте, бытовых контрастах и адаптации украинцев за границей. Его контент помогает тысячам соотечественников легче интегрироваться и одновременно формирует позитивный образ Украины среди канадцев.

Победителей выбирали путем открытого голосования и экспертной оценки. Торжественная церемония награждения состоялась в Торонто, где всех лауреатов отметили за их вклад в развитие канадского общества.

Стоит напомнить, что после начала полномасштабной войны в Канаду переехало около 300 тысяч украинцев, и этот факт существенно изменил облик украинской диаспоры в стране.

Украинские военные приняли участие в «Параде воинов» в Канаде17.08.2025, 04:46 • 4350 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоНаши за границей
Виталий Кличко
Канада
Арвидас Анушаускас
Украина