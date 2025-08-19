Двое украинцев вошли в список 25 самых влиятельных иммигрантов Канады 2025 года
Двое украинцев, Светлана Коминко и Андриян Махначов, попали в престижный список 25 иммигрантов Канады, меняющих жизнь страны к лучшему. Их вклад в благотворительность, культуру и популяризацию украинской общины получил национальное признание.
Подробности
Канада обнародовала список лауреатов престижной национальной награды "25 иммигрантов года", которая ежегодно отмечает тех, кто существенно повлиял на развитие страны в сферах бизнеса, образования, культуры и общественной деятельности. В 2025 году среди победителей оказались двое украинцев – Светлана Коминко и Андриян Махначов.
Светлана Коминко приехала в Канаду еще в 2003 году. После Революции Достоинства она вместе с единомышленниками основала благотворительную организацию Maple Hope Foundation. За годы деятельности фонд реализовал десятки социальных и гуманитарных проектов, а также передал Украине помощи на более чем 32 миллиона канадских долларов. Значительная часть этой поддержки была направлена украинским беженцам в Канаде и пострадавшим от войны в Украине.
Андриян Махначов стал частью канадского сообщества уже после полномасштабного российского вторжения. Молодой украинец получил популярность в соцсетях благодаря своим остроумным видео о жизни на новом континенте, бытовых контрастах и адаптации украинцев за границей. Его контент помогает тысячам соотечественников легче интегрироваться и одновременно формирует позитивный образ Украины среди канадцев.
Победителей выбирали путем открытого голосования и экспертной оценки. Торжественная церемония награждения состоялась в Торонто, где всех лауреатов отметили за их вклад в развитие канадского общества.
Стоит напомнить, что после начала полномасштабной войны в Канаду переехало около 300 тысяч украинцев, и этот факт существенно изменил облик украинской диаспоры в стране.
