Два мікрорайони Києва залишились без тепла та гарячої води через аварію на тепломережі

$42.180.11
49.090.07
uken
Ексклюзив
13:11 • 890 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
12:48 • 2186 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
12:17 • 5164 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
11:35 • 7246 перегляди
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
11:00 • 9684 перегляди
Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"
Ексклюзив
09:54 • 17029 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
08:28 • 15537 перегляди
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
9 грудня, 20:28 • 26702 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
9 грудня, 20:14 • 41423 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
9 грудня, 18:20 • 40836 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
1м/с
84%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі10 грудня, 05:30 • 29870 перегляди
Деталі мирної угоди для України стають більш чіткими - WP07:35 • 18474 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo07:53 • 16598 перегляди
У Києві після повідомлень про смерть сина Каденюка поліція підтвердила: виявили тіло чоловіка з ножовими пораненнямиPhoto08:37 • 7364 перегляди
Найзухваліша операція сучасної війни: WSJ опублікувало нові деталі операції "Павутина" СБУPhoto09:17 • 11182 перегляди
Публікації
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo12:17 • 5164 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
09:54 • 17029 перегляди
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі10 грудня, 05:30 • 29922 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба9 грудня, 15:34 • 67041 перегляди
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto9 грудня, 12:00 • 51371 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Лавров Сергій Вікторович
Кір Стармер
Андрюс Кубілюс
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Велика Британія
Франція
Реклама
УНН Lite
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto12:35 • 1084 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo12:19 • 1424 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10:30 • 3864 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo07:53 • 16633 перегляди
Дев’ять ялинок та іграшки з Діснейленду на 70 тис. грн: українська блогерка розповіла, як прикрашатиме дім до свят9 грудня, 16:25 • 19121 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
The New York Times
Ракетний комплекс "Тор"

Два мікрорайони Києва залишились без тепла та гарячої води через аварію на тепломережі

Київ • УНН

 • 16 перегляди

У Києві на Голосіївському проспекті сталася аварія на тепломережі, через що мікрорайони Теремки-1, Теремки-2 та частина Голосіївського проспекту залишилися без тепла. Ремонтні роботи планують завершити протягом доби.

Два мікрорайони Києва залишились без тепла та гарячої води через аварію на тепломережі

У столиці на Голосіївському проспекті сталась аварія на тепломережі, два мікрорайони залишились без тепла. Як повідомили у КМДА, "Київтеплоенерго" усуває пошкодження, передає УНН.

Деталі

Як повідомили у КМДА, на місці аварії працюють аварійні бригади, залучена вся необхідна спецтехніка.

На час проведення ремонтних робіт тимчасово призупинено теплопостачання в мікрорайонах Теремки-1, Теремки-2 та частково на Голосіївському проспекті 

- йдеться у повідомленні.

Завершити ремонтні роботи та відновити подачу тепла і гарячої води планують упродовж доби, резюмували в КМДА.

Частина споживачів Києва залишилися без тепла через обстріл рф - КМДА29.11.25, 15:35 • 5419 переглядiв

Антоніна Туманова

КиївКримінал та НП
Енергетика
Опалення
Київська міська державна адміністрація