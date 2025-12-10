Два мікрорайони Києва залишились без тепла та гарячої води через аварію на тепломережі
Київ • УНН
У Києві на Голосіївському проспекті сталася аварія на тепломережі, через що мікрорайони Теремки-1, Теремки-2 та частина Голосіївського проспекту залишилися без тепла. Ремонтні роботи планують завершити протягом доби.
У столиці на Голосіївському проспекті сталась аварія на тепломережі, два мікрорайони залишились без тепла. Як повідомили у КМДА, "Київтеплоенерго" усуває пошкодження, передає УНН.
Деталі
Як повідомили у КМДА, на місці аварії працюють аварійні бригади, залучена вся необхідна спецтехніка.
На час проведення ремонтних робіт тимчасово призупинено теплопостачання в мікрорайонах Теремки-1, Теремки-2 та частково на Голосіївському проспекті
Завершити ремонтні роботи та відновити подачу тепла і гарячої води планують упродовж доби, резюмували в КМДА.
