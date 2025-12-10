$42.180.11
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Два микрорайона Киева остались без тепла и горячей воды из-за аварии на теплосети

Киев • УНН

 • 192 просмотра

В Киеве на Голосеевском проспекте произошла авария на теплосети, из-за чего микрорайоны Теремки-1, Теремки-2 и часть Голосеевского проспекта остались без тепла. Ремонтные работы планируют завершить в течение суток.

Два микрорайона Киева остались без тепла и горячей воды из-за аварии на теплосети

В столице на Голосеевском проспекте произошла авария на теплосети, два микрорайона остались без тепла. Как сообщили в КГГА, "Киевтеплоэнерго" устраняет повреждения, передает УНН.

Детали

Как сообщили в КГГА, на месте аварии работают аварийные бригады, задействована вся необходимая спецтехника.

На время проведения ремонтных работ временно приостановлено теплоснабжение в микрорайонах Теремки-1, Теремки-2 и частично на Голосеевском проспекте.

- говорится в сообщении.

Завершить ремонтные работы и возобновить подачу тепла и горячей воды планируют в течение суток, резюмировали в КГГА.

Антонина Туманова

КиевКриминал и ЧП
