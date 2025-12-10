Два микрорайона Киева остались без тепла и горячей воды из-за аварии на теплосети
В Киеве на Голосеевском проспекте произошла авария на теплосети, из-за чего микрорайоны Теремки-1, Теремки-2 и часть Голосеевского проспекта остались без тепла. Ремонтные работы планируют завершить в течение суток.
В столице на Голосеевском проспекте произошла авария на теплосети, два микрорайона остались без тепла. Как сообщили в КГГА, "Киевтеплоэнерго" устраняет повреждения, передает УНН.
Как сообщили в КГГА, на месте аварии работают аварийные бригады, задействована вся необходимая спецтехника.
На время проведения ремонтных работ временно приостановлено теплоснабжение в микрорайонах Теремки-1, Теремки-2 и частично на Голосеевском проспекте.
Завершить ремонтные работы и возобновить подачу тепла и горячей воды планируют в течение суток, резюмировали в КГГА.
