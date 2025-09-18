Думав, що він срібний: у Польщі арештували зловмисника, який викрав хрест з купола Української греко-католицької церкви
Київ • УНН
Поліція Польщі виявила 29-річного чоловіка, який викрав хрест з купола Української греко-католицької церкви в Легниці. Йому висунуто три звинувачення, включаючи замах на крадіжку та знищення хреста, що образило релігійні почуття громади.
Поліція Польщі розшукала зловмисника, який у місті Легниця вкрав з купола Української греко-католицької церкви хреста. Про це повідомляє Polske Radio, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що 29-річному чоловікові висунули три звинувачення: замах на крадіжку, скоєння крадіжки та знищення хреста, чим він образив релігійні почуття греко-католицької спільноти.
Чоловік підкреслює, що діяв сам, а до відпилювання хреста готувався вже тривалий час. Попередні злочини також були пов’язані з цією ж святинею.
Раніше чоловік намагався вкрасти мідний дах із ризниці цієї ж парафії. Однак йому це не вдалося через те, що спрацювала сигналізація. Згодом, готуючись до крадіжки хреста, він викрав драбину вартістю понад 1600 злотих, знявши її з автомобіля типу бус
Одразу після затримання зловмисник у розмові з поліцейськими заявив, що був переконаний: хрест, зрізаний із верхівки купола, виготовлений зі срібла. На думку слідчого, затриманий мав усвідомлювати нематеріальну цінність своєї здобичі.
Нагадаємо
Минулого тижня у польській Легниці невідомі пошкодили дах та зрізали хрест із головного купола Української Греко-Католицької церкви Успіння Пресвятої Богородиці.
