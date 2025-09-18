Думав, що він срібний: у Польщі арештували зловмисника, який викрав хрест з купола Української греко-католицької церкви

$41.180.06
48.660.16
ukenru
19:21 • 6788 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17:46 • 12410 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
16:51 • 15439 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 15951 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
17 вересня, 12:33 • 22153 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 34908 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 33511 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 39457 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 38890 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 106061 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
1м/с
97%
749мм
Популярнi новини
Співробітники САП та НАБУ виписали собі сотні тисяч допомоги від держави "на соціально-побутові потреби" та виводять їх за кордон – розслідування17 вересня, 12:20 • 7172 перегляди
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу17 вересня, 12:21 • 23913 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17:24 • 6182 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17:52 • 6948 перегляди
Зеленський призначив Юрія Барабаша суддею Конституційного Суду України18:10 • 5406 перегляди
Публікації
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo19:21 • 6784 перегляди
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу17 вересня, 12:21 • 23938 перегляди
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto17 вересня, 08:16 • 55937 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 106061 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 123047 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Чарльз ІІІ
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Королева Камілла
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Польща
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою18:36 • 4482 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17:52 • 6978 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17:24 • 6208 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 41340 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26 • 46478 перегляди
Актуальне
Дія (сервіс)
MIM-104 Patriot
Мі-8
ChatGPT
E-6 Mercury

Думав, що він срібний: у Польщі арештували зловмисника, який викрав хрест з купола Української греко-католицької церкви

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Поліція Польщі виявила 29-річного чоловіка, який викрав хрест з купола Української греко-католицької церкви в Легниці. Йому висунуто три звинувачення, включаючи замах на крадіжку та знищення хреста, що образило релігійні почуття громади.

Думав, що він срібний: у Польщі арештували зловмисника, який викрав хрест з купола Української греко-католицької церкви

Поліція Польщі розшукала зловмисника, який у місті Легниця вкрав з купола Української греко-католицької церкви хреста. Про це повідомляє Polske Radio, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що 29-річному чоловікові висунули три звинувачення: замах на крадіжку, скоєння крадіжки та знищення хреста, чим він образив релігійні почуття греко-католицької спільноти.

Чоловік підкреслює, що діяв сам, а до відпилювання хреста готувався вже тривалий час. Попередні злочини також були пов’язані з цією ж святинею.

Раніше чоловік намагався вкрасти мідний дах із ризниці цієї ж парафії. Однак йому це не вдалося через те, що спрацювала сигналізація. Згодом, готуючись до крадіжки хреста, він викрав драбину вартістю понад 1600 злотих, знявши її з автомобіля типу бус

- повідомила речниця Окружної прокуратури в Легниці Ліліана Лукасевич.

Одразу після затримання зловмисник у розмові з поліцейськими заявив, що був переконаний: хрест, зрізаний із верхівки купола, виготовлений зі срібла. На думку слідчого, затриманий мав усвідомлювати нематеріальну цінність своєї здобичі.

Нагадаємо

Минулого тижня у польській Легниці невідомі пошкодили дах та зрізали хрест із головного купола Української Греко-Католицької церкви Успіння Пресвятої Богородиці.

Більшість поляків проти вступу України до НАТО - опитування 05.09.25, 10:51 • 6703 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоКримінал та НП
Польща