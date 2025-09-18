Думал, что он серебряный: в Польше арестовали злоумышленника, похитившего крест с купола Украинской греко-католической церкви

$41.180.06
48.660.16
ukenru
19:21 • 6768 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17:46 • 12389 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
16:51 • 15427 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
17 сентября, 15:01 • 15940 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
17 сентября, 12:33 • 22145 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
17 сентября, 09:20 • 34905 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 39456 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 38890 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 106057 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 123043 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
1м/с
97%
749мм
Популярные новости
Сотрудники САП и НАБУ выписали себе сотни тысяч помощи от государства "на социально-бытовые нужды" и выводят их за границу – расследование17 сентября, 12:20 • 7172 просмотра
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала17 сентября, 12:21 • 23914 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17:24 • 6182 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17:52 • 6948 просмотра
Зеленский назначил Юрия Барабаша судьей Конституционного Суда Украины18:10 • 5406 просмотра
публикации
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo19:21 • 6770 просмотра
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала17 сентября, 12:21 • 23932 просмотра
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto17 сентября, 08:16 • 55934 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50 • 106057 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 123044 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Карл III
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Королева Камилла
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Польша
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе18:36 • 4476 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17:52 • 6966 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17:24 • 6196 просмотра
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 41339 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 46477 просмотра
Актуальное
Дія (сервис)
MIM-104 Patriot
Ми-8
ЧатГПТ
E-6 Mercury

Думал, что он серебряный: в Польше арестовали злоумышленника, похитившего крест с купола Украинской греко-католической церкви

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Полиция Польши обнаружила 29-летнего мужчину, похитившего крест с купола Украинской греко-католической церкви в Легнице. Ему предъявлены три обвинения, включая покушение на кражу и уничтожение креста, что оскорбило религиозные чувства общины.

Думал, что он серебряный: в Польше арестовали злоумышленника, похитившего крест с купола Украинской греко-католической церкви

Польская полиция разыскала злоумышленника, который в городе Легница украл с купола Украинской греко-католической церкви крест. Об этом сообщает Polske Radio, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что 29-летнему мужчине предъявили три обвинения: покушение на кражу, совершение кражи и уничтожение креста, чем он оскорбил религиозные чувства греко-католической общины.

Мужчина подчеркивает, что действовал сам, а к отпиливанию креста готовился уже длительное время. Предыдущие преступления также были связаны с этой же святыней.

Ранее мужчина пытался украсть медную крышу из ризницы этого же прихода. Однако ему это не удалось из-за того, что сработала сигнализация. Впоследствии, готовясь к краже креста, он украл лестницу стоимостью более 1600 злотых, сняв ее с автомобиля типа бус

- сообщила пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Легнице Лилиана Лукасевич.

Сразу после задержания злоумышленник в разговоре с полицейскими заявил, что был убежден: крест, срезанный с верхушки купола, изготовлен из серебра. По мнению следователя, задержанный должен был осознавать нематериальную ценность своей добычи.

Напомним

На прошлой неделе в польской Легнице неизвестные повредили крышу и срезали крест с главного купола Украинской Греко-Католической церкви Успения Пресвятой Богородицы.

Большинство поляков против вступления Украины в НАТО – опрос05.09.25, 10:51 • 6703 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоКриминал и ЧП
Польша