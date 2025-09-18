Думал, что он серебряный: в Польше арестовали злоумышленника, похитившего крест с купола Украинской греко-католической церкви
Киев • УНН
Полиция Польши обнаружила 29-летнего мужчину, похитившего крест с купола Украинской греко-католической церкви в Легнице. Ему предъявлены три обвинения, включая покушение на кражу и уничтожение креста, что оскорбило религиозные чувства общины.
Польская полиция разыскала злоумышленника, который в городе Легница украл с купола Украинской греко-католической церкви крест. Об этом сообщает Polske Radio, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что 29-летнему мужчине предъявили три обвинения: покушение на кражу, совершение кражи и уничтожение креста, чем он оскорбил религиозные чувства греко-католической общины.
Мужчина подчеркивает, что действовал сам, а к отпиливанию креста готовился уже длительное время. Предыдущие преступления также были связаны с этой же святыней.
Ранее мужчина пытался украсть медную крышу из ризницы этого же прихода. Однако ему это не удалось из-за того, что сработала сигнализация. Впоследствии, готовясь к краже креста, он украл лестницу стоимостью более 1600 злотых, сняв ее с автомобиля типа бус
Сразу после задержания злоумышленник в разговоре с полицейскими заявил, что был убежден: крест, срезанный с верхушки купола, изготовлен из серебра. По мнению следователя, задержанный должен был осознавать нематериальную ценность своей добычи.
Напомним
На прошлой неделе в польской Легнице неизвестные повредили крышу и срезали крест с главного купола Украинской Греко-Католической церкви Успения Пресвятой Богородицы.
