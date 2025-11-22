Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходу

$42.150.00
21 листопада, 21:58 • 15843 перегляди
Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп
21 листопада, 19:13 • 31687 перегляди
Україні доведеться відмовитися від частини територій - Трамп
21 листопада, 16:45 • 29946 перегляди
Україна, США та Європа працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним: Зеленський розкрив деталі годинної розмови з Венсом
21 листопада, 16:23 • 32192 перегляди
В Україні 22 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
21 листопада, 16:14 • 29063 перегляди
Трамп озвучив "дедлайн" Україні для прийняття мирного плану
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 34200 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
21 листопада, 14:48 • 19179 перегляди
Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - ЗеленськийVideo
21 листопада, 13:06 • 18400 перегляди
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
21 листопада, 12:43 • 17359 перегляди
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
21 листопада, 11:38 • 41776 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
військові рф намагалися прорватись у Новоданилівку та Малу Токмачку на Запоріжжі - DeepState Photo21 листопада, 23:50 • 5372 перегляди
Платили, щоби вбивати: Італія розслідує справу "снайперів-туристів", які полювали на людей у Сараєво22 листопада, 01:45 • 10046 перегляди
"Без України про Україну нічого не повинно бути" - фон Дер Ляйєн про розмову із Зеленським22 листопада, 03:32 • 6480 перегляди
Африка тріщить по швах: величезні розколини поглинають цілі міста, під загрозою мільйони людейPhoto04:03 • 12892 перегляди
Словаччина підтримує мирний план США: росію хочуть повернути в число "великих держав"04:20 • 7256 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 28917 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13 • 26449 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 34206 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo21 листопада, 11:38 • 41780 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф21 листопада, 09:41 • 39931 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo08:13 • 1970 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto07:49 • 2136 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 28917 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 35977 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo21 листопада, 06:32 • 50174 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходу

Київ • УНН

 • 1964 перегляди

Дружина віцепрезидента США Джей Ді Венса, Уша Венс, була сфотографована без обручки під час візиту на військову базу Кемп-Леджейн та раніше в медичному центрі Волтера Ріда. Це сталося на тлі обговорення її можливого переходу з індуїзму до християнства та фотографій Венса з іншою жінкою.

Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходу
whitehouse.gov

Дружину віцепрезидента США Джей Ді Венса Ушу Венс сфотографували без обручки під час її візиту на військову базу Кемп-Леджейн у Північній Кароліні. Про це повідомляє Daily Mail, пише УНН.

Деталі

На фото з Кемп-Леджейн, як пише видання, видно, як Уша Венс виходить із літака з відкритою лівою рукою без обручки. Додаткові знімки з Кемп-Леджейн та авіабази Нью-Рівер підтверджують, що кільце не з’являлося протягом усього візиту.

Раніше, 10 листопада, під час спільного візиту з чоловіком до медичного центру Волтера Ріда, вона також була без обручки. На тлі фото, що поширювалися у соцмережах, користувачі активно коментували ситуацію.

А згодом, офіційна представниця другої леді відповіла, що Уша - "мати трьох маленьких дітей, яка багато миє посуд, багато купає та іноді забуває свою обручку".

Обговорення посилилися на тлі того, як віцепрезидент США Джей Ді Венс на публіці визнав, що просив дружину перейти з індуїзму до християнства. Він пояснив: "Тепер майже щонеділі Уша ходитиме зі мною до церкви".

Венс розповів, що виховує дітей у католицькій традиції та хотів би, щоб дружина "вірила в християнське Євангеліє". Водночас він додав: "Якщо вона цього не зробить… це не проблема".

Ситуацію підживили й фото міцних обіймів Венса та Еріки Кірк, вдови вбитого консервативного активіста і коментатора Чарлі Кірка на поминальній церемонії, що раніше викликали хвилю коментарів у соцмережах.

Нагадаємо

В університеті Міссісіпі віце-президент США Джей Ді Венс обійняв Еріку Кірк, вдову застреленого активіста Чарлі Кірка. Цей епізод викликав бурхливе обговорення в соцмережах, де критикують поведінку Еріки та її слова про схожість Венса з покійним чоловіком.

Алла Кіосак

Новини СвітуУНН Lite
Вибори в США
Соціальна мережа
Шлюб
Джей Ді Венс
Сполучені Штати Америки