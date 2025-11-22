Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходу
Київ • УНН
Дружина віцепрезидента США Джей Ді Венса, Уша Венс, була сфотографована без обручки під час візиту на військову базу Кемп-Леджейн та раніше в медичному центрі Волтера Ріда. Це сталося на тлі обговорення її можливого переходу з індуїзму до християнства та фотографій Венса з іншою жінкою.
Дружину віцепрезидента США Джей Ді Венса Ушу Венс сфотографували без обручки під час її візиту на військову базу Кемп-Леджейн у Північній Кароліні. Про це повідомляє Daily Mail, пише УНН.
Деталі
На фото з Кемп-Леджейн, як пише видання, видно, як Уша Венс виходить із літака з відкритою лівою рукою без обручки. Додаткові знімки з Кемп-Леджейн та авіабази Нью-Рівер підтверджують, що кільце не з’являлося протягом усього візиту.
Раніше, 10 листопада, під час спільного візиту з чоловіком до медичного центру Волтера Ріда, вона також була без обручки. На тлі фото, що поширювалися у соцмережах, користувачі активно коментували ситуацію.
А згодом, офіційна представниця другої леді відповіла, що Уша - "мати трьох маленьких дітей, яка багато миє посуд, багато купає та іноді забуває свою обручку".
Обговорення посилилися на тлі того, як віцепрезидент США Джей Ді Венс на публіці визнав, що просив дружину перейти з індуїзму до християнства. Він пояснив: "Тепер майже щонеділі Уша ходитиме зі мною до церкви".
Венс розповів, що виховує дітей у католицькій традиції та хотів би, щоб дружина "вірила в християнське Євангеліє". Водночас він додав: "Якщо вона цього не зробить… це не проблема".
Ситуацію підживили й фото міцних обіймів Венса та Еріки Кірк, вдови вбитого консервативного активіста і коментатора Чарлі Кірка на поминальній церемонії, що раніше викликали хвилю коментарів у соцмережах.
Нагадаємо
В університеті Міссісіпі віце-президент США Джей Ді Венс обійняв Еріку Кірк, вдову застреленого активіста Чарлі Кірка. Цей епізод викликав бурхливе обговорення в соцмережах, де критикують поведінку Еріки та її слова про схожість Венса з покійним чоловіком.