Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятия
Киев • УНН
Жена вице-президента США Джей Ди Вэнса, Уша Вэнс, была сфотографирована без обручального кольца во время визита на военную базу Кэмп-Леджен и ранее в медицинском центре Уолтера Рида. Это произошло на фоне обсуждения ее возможного перехода из индуизма в христианство и фотографий Вэнса с другой женщиной.
Жену вице-президента США Джей Ди Вэнса Ушу Вэнс сфотографировали без обручального кольца во время ее визита на военную базу Кэмп-Леджен в Северной Каролине. Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.
Детали
На фото из Кэмп-Леджен, как пишет издание, видно, как Уша Вэнс выходит из самолета с открытой левой рукой без обручального кольца. Дополнительные снимки из Кэмп-Леджен и авиабазы Нью-Ривер подтверждают, что кольцо не появлялось на протяжении всего визита.
Ранее, 10 ноября, во время совместного визита с мужем в медицинский центр Уолтера Рида, она также была без обручального кольца. На фоне фотографий, распространявшихся в соцсетях, пользователи активно комментировали ситуацию.
А впоследствии, официальный представитель второй леди ответила, что Уша - "мать троих маленьких детей, которая много моет посуду, много купает и иногда забывает свое обручальное кольцо".
Обсуждения усилились на фоне того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс публично признал, что просил жену перейти из индуизма в христианство. Он объяснил: "Теперь почти каждое воскресенье Уша будет ходить со мной в церковь".
Вэнс рассказал, что воспитывает детей в католической традиции и хотел бы, чтобы жена "верила в христианское Евангелие". В то же время он добавил: "Если она этого не сделает… это не проблема".
Ситуацию подпитали и фото крепких объятий Вэнса и Эрики Кирк, вдовы убитого консервативного активиста и комментатора Чарли Кирка на поминальной церемонии, что ранее вызвали волну комментариев в соцсетях.
Напомним
