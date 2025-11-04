У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка

У США вже кілька днів бурхливо обговорюють короткий епізод, що стався на сцені Університету Міссісіпі, а саме - обійми між віце-президентом Джей Ді Венсом та Ерікою Кірк, вдовою застреленого активіста та прихильника Трампа Чарлі Кірка, передає УНН із посиланням на Bild.

На заході Turning Point USA — організації Чарлі Кірка, яку тепер очолює Еріка Кірк — Венс, був запрошений як спікер. Коли віце-президент вийшов на сцену, Кірк зустріла його дуже теплими обіймами: Венс поклав їй руки на талію, а вона провела рукою по його волоссю.

У соцмережах обговорюють не лише сам жест, а й загалом поведінку Еріки після загибелі чоловіка. Деякі критики звинувачують її у недоречній поведінці та надмірній відкритості. Сама Еріка представила Джей Ді Венса як "свого хорошого друга", який має схожість з її покійним чоловіком.

"Ніхто ніколи не замінить мого чоловіка. Але я бачу деякі подібності між ним та віце-президентом Джей Ді Венсом. Правда", - сказала вона у вітальній промові.

Як пише People, на цьому заході була присутня і "друга леді" США Уша Венс. Джей Ді Венс, католик, одружений з американкою індійського походження та індуїсткою з 2014 року, має пару троє дітей. Під час виступу віце-президент повторив, що сподівається на можливе звернення дружини до християнства.

"Я вірю в християнське Євангеліє і сподіваюся, що моя дружина якось побачить це так само", - сказав він, проте Уша Венс не раз це виключала.

