У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка

ukenru
12:32 • 3024 перегляди
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
11:55 • 6678 перегляди
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
11:12 • 9242 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
07:40 • 17658 перегляди
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Ексклюзив
07:25 • 37919 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
4 листопада, 06:34 • 23314 перегляди
ГУР розповіло деталі операції в Покровську: йде робота з ліквідації спроб ворога розширити вплив на логістикуPhoto
Ексклюзив
3 листопада, 16:38 • 79432 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
3 листопада, 15:27 • 46160 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Ексклюзив
3 листопада, 14:53 • 43729 перегляди
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
3 листопада, 14:21 • 35225 перегляди
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Агенти "АТЕШ" паралізували роботу ФСБ у Брянській області під час перевірки з москви (відео)Video4 листопада, 03:27 • 22522 перегляди
Нацбанк випустив нову памʼятну монету "Рік Коня" Photo4 листопада, 03:42 • 9140 перегляди
Німеччина закликає повністю припинити імпорт сталі з росії 4 листопада, 04:42 • 15481 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 30182 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 23977 перегляди
Публікації
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Ексклюзив
07:25 • 37914 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 30201 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
Ексклюзив
3 листопада, 16:38 • 79428 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
Ексклюзив
3 листопада, 14:12 • 53843 перегляди
Гарячі лінії банків: як зателефонувати в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк чи МоноБанк3 листопада, 12:30 • 48830 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Франція
Одеса
Реклама
УНН Lite
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка12:13 • 5904 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 23991 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 26389 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 30643 перегляди
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка3 листопада, 10:05 • 40223 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Fox News

У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка

Київ • УНН

 • 5890 перегляди

В Університеті Міссісіпі віце-президент Джей Ді Венс обійняв Еріку Кірк, вдову застреленого активіста Чарлі Кірка. Цей епізод викликав бурхливе обговорення в соцмережах, де критикують поведінку Еріки та її слова про схожість Венса з покійним чоловіком.

У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка

У США вже кілька днів бурхливо обговорюють короткий епізод, що стався на сцені Університету Міссісіпі, а саме - обійми між віце-президентом Джей Ді Венсом та Ерікою Кірк, вдовою застреленого активіста та прихильника Трампа Чарлі Кірка, передає УНН із посиланням на Bild.

Деталі

На заході Turning Point USA — організації Чарлі Кірка, яку тепер очолює Еріка Кірк — Венс, був запрошений як спікер. Коли віце-президент вийшов на сцену, Кірк зустріла його дуже теплими обіймами: Венс поклав їй руки на талію, а вона провела рукою по його волоссю.

У соцмережах обговорюють не лише сам жест, а й загалом поведінку Еріки після загибелі чоловіка. Деякі критики звинувачують її у недоречній поведінці та надмірній відкритості. Сама Еріка представила Джей Ді Венса як "свого хорошого друга", який має схожість з її покійним чоловіком.

"Ніхто ніколи не замінить мого чоловіка. Але я бачу деякі подібності між ним та віце-президентом Джей Ді Венсом. Правда", - сказала вона у вітальній промові.

У США пропонують випустити пам'ятну монету з портретом загиблого Чарлі Кірка25.09.25, 07:54 • 3777 переглядiв

Як пише People, на цьому заході була присутня і "друга леді" США Уша Венс. Джей Ді Венс, католик, одружений з американкою індійського походження та індуїсткою з 2014 року, має пару троє дітей. Під час виступу віце-президент повторив, що сподівається на можливе звернення дружини до християнства.

"Я вірю в християнське Євангеліє і сподіваюся, що моя дружина якось побачить це так само", - сказав він, проте Уша Венс не раз це виключала.

Трамп посмертно нагородив активіста Чарлі Кірка Президентською медаллю Свободи15.10.25, 03:37 • 4171 перегляд

Антоніна Туманова

Новини СвітуУНН Lite
Вибори в США
Тренд
Соціальна мережа
Шлюб
Джей Ді Венс
Сполучені Штати Америки