В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка
В Университете Миссисипи вице-президент Джей Ди Вэнс обнял Эрику Кирк, вдову застреленного активиста Чарли Кирка. Этот эпизод вызвал бурное обсуждение в соцсетях, где критикуют поведение Эрики и ее слова о сходстве Вэнса с покойным мужем.
В США уже несколько дней бурно обсуждают короткий эпизод, произошедший на сцене Университета Миссисипи, а именно - объятия между вице-президентом Джей Ди Вэнсом и Эрикой Кирк, вдовой застреленного активиста и сторонника Трампа Чарли Кирка, передает УНН со ссылкой на Bild.
Детали
На мероприятии Turning Point USA — организации Чарли Кирка, которую теперь возглавляет Эрика Кирк — Вэнс был приглашен в качестве спикера. Когда вице-президент вышел на сцену, Кирк встретила его очень теплыми объятиями: Вэнс положил ей руки на талию, а она провела рукой по его волосам.
В соцсетях обсуждают не только сам жест, но и в целом поведение Эрики после гибели мужа. Некоторые критики обвиняют ее в неуместном поведении и чрезмерной открытости. Сама Эрика представила Джей Ди Вэнса как "своего хорошего друга", который имеет сходство с ее покойным мужем.
"Никто никогда не заменит моего мужа. Но я вижу некоторые сходства между ним и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Правда", - сказала она в приветственной речи.
Как пишет People, на этом мероприятии присутствовала и "вторая леди" США Уша Вэнс. Джей Ди Вэнс, католик, женат на американке индийского происхождения и индуистке с 2014 года, имеет троих детей. Во время выступления вице-президент повторил, что надеется на возможное обращение жены в христианство.
"Я верю в христианское Евангелие и надеюсь, что моя жена когда-нибудь увидит это так же", - сказал он, однако Уша Вэнс не раз это исключала.
