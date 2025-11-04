В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка

В США уже несколько дней бурно обсуждают короткий эпизод, произошедший на сцене Университета Миссисипи, а именно - объятия между вице-президентом Джей Ди Вэнсом и Эрикой Кирк, вдовой застреленного активиста и сторонника Трампа Чарли Кирка, передает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

На мероприятии Turning Point USA — организации Чарли Кирка, которую теперь возглавляет Эрика Кирк — Вэнс был приглашен в качестве спикера. Когда вице-президент вышел на сцену, Кирк встретила его очень теплыми объятиями: Вэнс положил ей руки на талию, а она провела рукой по его волосам.

В соцсетях обсуждают не только сам жест, но и в целом поведение Эрики после гибели мужа. Некоторые критики обвиняют ее в неуместном поведении и чрезмерной открытости. Сама Эрика представила Джей Ди Вэнса как "своего хорошего друга", который имеет сходство с ее покойным мужем.

"Никто никогда не заменит моего мужа. Но я вижу некоторые сходства между ним и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Правда", - сказала она в приветственной речи.

Как пишет People, на этом мероприятии присутствовала и "вторая леди" США Уша Вэнс. Джей Ди Вэнс, католик, женат на американке индийского происхождения и индуистке с 2014 года, имеет троих детей. Во время выступления вице-президент повторил, что надеется на возможное обращение жены в христианство.

"Я верю в христианское Евангелие и надеюсь, что моя жена когда-нибудь увидит это так же", - сказал он, однако Уша Вэнс не раз это исключала.

