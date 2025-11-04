В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка

ukenru
12:32 • 1570 просмотра
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
11:55 • 3104 просмотра
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
11:12 • 6358 просмотра
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
07:40 • 16356 просмотра
Польша хочет создать собственную стену из дронов для противодействия российской угрозе
Эксклюзив
07:25 • 35935 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
4 ноября, 06:34 • 22848 просмотра
ГУР рассказало детали операции в Покровске: идет работа по ликвидации попыток врага расширить влияние на логистикуPhoto
Эксклюзив
3 ноября, 16:38 • 78156 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
3 ноября, 15:27 • 46102 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Эксклюзив
3 ноября, 14:53 • 43648 просмотра
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
3 ноября, 14:21 • 35183 просмотра
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Агенты "АТЕШ" парализовали работу ФСБ в Брянской области во время проверки из Москвы (видео)Video4 ноября, 03:27 • 21493 просмотра
Нацбанк выпустил новую памятную монету "Год Лошади"Photo4 ноября, 03:42 • 6932 просмотра
Германия призывает полностью прекратить импорт стали из России4 ноября, 04:42 • 14378 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты4 ноября, 06:30 • 28194 просмотра
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии PeoplePhoto06:59 • 22397 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
Эксклюзив
07:25 • 35953 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты4 ноября, 06:30 • 28341 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto

Эксклюзив

3 ноября, 16:38 • 78166 просмотра
Эксклюзив
3 ноября, 16:38 • 78166 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto

Эксклюзив

3 ноября, 14:12 • 52891 просмотра
Эксклюзив
3 ноября, 14:12 • 52891 просмотра
Горячие линии банков: как позвонить в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк или МоноБанк3 ноября, 12:30 • 47892 просмотра
Дональд Трамп
Илон Маск
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Михаил Федоров
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Одесса
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка12:13 • 4350 просмотра
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии PeoplePhoto06:59 • 22511 просмотра
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 25916 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto3 ноября, 10:50 • 30194 просмотра
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже3 ноября, 10:05 • 39772 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Фокс Ньюс

В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка

Киев • УНН

 • 4356 просмотра

В Университете Миссисипи вице-президент Джей Ди Вэнс обнял Эрику Кирк, вдову застреленного активиста Чарли Кирка. Этот эпизод вызвал бурное обсуждение в соцсетях, где критикуют поведение Эрики и ее слова о сходстве Вэнса с покойным мужем.

В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка

В США уже несколько дней бурно обсуждают короткий эпизод, произошедший на сцене Университета Миссисипи, а именно - объятия между вице-президентом Джей Ди Вэнсом и Эрикой Кирк, вдовой застреленного активиста и сторонника Трампа Чарли Кирка, передает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

На мероприятии Turning Point USA — организации Чарли Кирка, которую теперь возглавляет Эрика Кирк — Вэнс был приглашен в качестве спикера. Когда вице-президент вышел на сцену, Кирк встретила его очень теплыми объятиями: Вэнс положил ей руки на талию, а она провела рукой по его волосам.

В соцсетях обсуждают не только сам жест, но и в целом поведение Эрики после гибели мужа. Некоторые критики обвиняют ее в неуместном поведении и чрезмерной открытости. Сама Эрика представила Джей Ди Вэнса как "своего хорошего друга", который имеет сходство с ее покойным мужем.

"Никто никогда не заменит моего мужа. Но я вижу некоторые сходства между ним и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Правда", - сказала она в приветственной речи.

В США предлагают выпустить памятную монету с портретом погибшего Чарли Кирка25.09.25, 07:54 • 3777 просмотров

Как пишет People, на этом мероприятии присутствовала и "вторая леди" США Уша Вэнс. Джей Ди Вэнс, католик, женат на американке индийского происхождения и индуистке с 2014 года, имеет троих детей. Во время выступления вице-президент повторил, что надеется на возможное обращение жены в христианство.

"Я верю в христианское Евангелие и надеюсь, что моя жена когда-нибудь увидит это так же", - сказал он, однако Уша Вэнс не раз это исключала.

Трамп посмертно наградил активиста Чарли Кирка Президентской медалью Свободы15.10.25, 03:37 • 4169 просмотров

Антонина Туманова

Новости МираУНН Lite
Выборы в США
Тренд
Социальная сеть
Брак
Джей Ди Вэнс
Соединённые Штаты