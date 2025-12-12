Довіра до прокуратури зросла на 10% за сім років - Офіс Генерального прокурора
Київ • УНН
Офіс Генерального прокурора презентував результати дослідження, що демонструє зростання довіри до прокуратури до 29% у 2025 році, порівняно з 19% у 2018 році. Це одне з найбільших зростань серед правоохоронних та антикорупційних органів.
Офіс Генерального прокурора презентував результати першого загальнонаціонального дослідження рівня злочинності та оцінки діяльності системи правосуддя. Про це повідомляє УНН з посиланням на ОГП.
Деталі
За даними першого загальнонаціонального дослідження "Оцінка рівня злочинності, оцінка роботи правоохоронних органів та довіри населення до системи правосуддя в Україні", рівень довіри громадян до органів прокуратури в Україні демонструє позитивне зростання.
Дослідження компанією Info Sapiens у межах Проєкту ЄС "Право-Justice" на запит Офісу Генерального прокурора. Презентація дослідження відбулася сьогодні в Києві.
Заступник Генерального прокурора Андрій Лещенко наголосив, що для правоохоронної системи це дослідження стало важливим "іспитом", який дозволяє об’єктивно подивитися на результати змін, що відбуваються.
За результатами проведеного дослідження, у 2025 році довіра до прокуратури становить 29%, тоді як у 2018 році цей показник був 19%. Це одне з найбільших зростань серед усіх правоохоронних та антикорупційних органів.
На тлі загального зростання довіри до сектора правопорядку прокуратура демонструє позитивну динаміку:
- довіра до прокуратури: 29%;
- до судів: 28%;
- до НАБУ та САП: 27–28%.
Опитування показало, що рівень поваги в роботі правоохоронців є ключовим чинником довіри:
- 54% вважають, що правоохоронці не завжди демонструють належну повагу;
- 35% переконані, що повага домінує.
