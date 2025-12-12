$42.270.01
Эксклюзив
07:00 • 8258 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09 • 18022 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 30645 просмотра
11 декабря, 17:49 • 30645 просмотра

Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
11 декабря, 17:00 • 40386 просмотра
11 декабря, 17:00 • 40386 просмотра

Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
11 декабря, 14:13 • 34831 просмотра
11 декабря, 14:13 • 34831 просмотра

Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51 • 34483 просмотра
11 декабря, 13:51 • 34483 просмотра

В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 49893 просмотра
11 декабря, 13:44 • 49893 просмотра

Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 12:12 • 22111 просмотра
11 декабря, 12:12 • 22111 просмотра

Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11 декабря, 11:59 • 21975 просмотра
11 декабря, 11:59 • 21975 просмотра

Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11 декабря, 11:58 • 17282 просмотра
11 декабря, 11:58 • 17282 просмотра

Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
Доверие к прокуратуре выросло на 10% за семь лет - Офис Генерального прокурора

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Офис Генерального прокурора представил результаты исследования, демонстрирующего рост доверия к прокуратуре до 29% в 2025 году, по сравнению с 19% в 2018 году. Это один из самых больших ростов среди правоохранительных и антикоррупционных органов.

Доверие к прокуратуре выросло на 10% за семь лет - Офис Генерального прокурора
Фото: Офис Генпрокурора

Офис Генерального прокурора представил результаты первого общенационального исследования уровня преступности и оценки деятельности системы правосудия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ОГП.

Детали

По данным первого общенационального исследования "Оценка уровня преступности, оценка работы правоохранительных органов и доверия населения к системе правосудия в Украине", уровень доверия граждан к органам прокуратуры в Украине демонстрирует позитивный рост.

Исследование проведено компанией Info Sapiens в рамках Проекта ЕС "Право-Justice" по запросу Офиса Генерального прокурора. Презентация исследования состоялась сегодня в Киеве.

Заместитель Генерального прокурора Андрей Лещенко подчеркнул, что для правоохранительной системы это исследование стало важным "экзаменом", который позволяет объективно посмотреть на результаты происходящих изменений.

По результатам проведенного исследования, в 2025 году доверие к прокуратуре составляет 29%, тогда как в 2018 году этот показатель был 19%. Это один из самых больших ростов среди всех правоохранительных и антикоррупционных органов.

На фоне общего роста доверия к сектору правопорядка прокуратура демонстрирует положительную динамику:

  • доверие к прокуратуре: 29%;
    • к судам: 28%;
      • к НАБУ и САП: 27–28%.

        Опрос показал, что уровень уважения в работе правоохранителей является ключевым фактором доверия:

        • 54% считают, что правоохранители не всегда демонстрируют должное уважение;
          • 35% убеждены, что уважение доминирует.

            Напомним

            Более 1600 офицеров Службы образовательной безопасности уже работают в школах Украины.

            Евгений Устименко

