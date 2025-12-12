Доверие к прокуратуре выросло на 10% за семь лет - Офис Генерального прокурора

Фото: Офис Генпрокурора

Офис Генерального прокурора представил результаты первого общенационального исследования уровня преступности и оценки деятельности системы правосудия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ОГП.

Детали

По данным первого общенационального исследования "Оценка уровня преступности, оценка работы правоохранительных органов и доверия населения к системе правосудия в Украине", уровень доверия граждан к органам прокуратуры в Украине демонстрирует позитивный рост.

Исследование проведено компанией Info Sapiens в рамках Проекта ЕС "Право-Justice" по запросу Офиса Генерального прокурора. Презентация исследования состоялась сегодня в Киеве.

Заместитель Генерального прокурора Андрей Лещенко подчеркнул, что для правоохранительной системы это исследование стало важным "экзаменом", который позволяет объективно посмотреть на результаты происходящих изменений.

По результатам проведенного исследования, в 2025 году доверие к прокуратуре составляет 29%, тогда как в 2018 году этот показатель был 19%. Это один из самых больших ростов среди всех правоохранительных и антикоррупционных органов.

На фоне общего роста доверия к сектору правопорядка прокуратура демонстрирует положительную динамику:

доверие к прокуратуре: 29%;

к судам: 28%;

к НАБУ и САП: 27–28%.

Опрос показал, что уровень уважения в работе правоохранителей является ключевым фактором доверия:

54% считают, что правоохранители не всегда демонстрируют должное уважение;

35% убеждены, что уважение доминирует.

