Доверие к прокуратуре выросло на 10% за семь лет - Офис Генерального прокурора
Киев • УНН
Офис Генерального прокурора представил результаты исследования, демонстрирующего рост доверия к прокуратуре до 29% в 2025 году, по сравнению с 19% в 2018 году. Это один из самых больших ростов среди правоохранительных и антикоррупционных органов.
Офис Генерального прокурора представил результаты первого общенационального исследования уровня преступности и оценки деятельности системы правосудия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ОГП.
Детали
По данным первого общенационального исследования "Оценка уровня преступности, оценка работы правоохранительных органов и доверия населения к системе правосудия в Украине", уровень доверия граждан к органам прокуратуры в Украине демонстрирует позитивный рост.
Исследование проведено компанией Info Sapiens в рамках Проекта ЕС "Право-Justice" по запросу Офиса Генерального прокурора. Презентация исследования состоялась сегодня в Киеве.
Заместитель Генерального прокурора Андрей Лещенко подчеркнул, что для правоохранительной системы это исследование стало важным "экзаменом", который позволяет объективно посмотреть на результаты происходящих изменений.
По результатам проведенного исследования, в 2025 году доверие к прокуратуре составляет 29%, тогда как в 2018 году этот показатель был 19%. Это один из самых больших ростов среди всех правоохранительных и антикоррупционных органов.
На фоне общего роста доверия к сектору правопорядка прокуратура демонстрирует положительную динамику:
- доверие к прокуратуре: 29%;
- к судам: 28%;
- к НАБУ и САП: 27–28%.
Опрос показал, что уровень уважения в работе правоохранителей является ключевым фактором доверия:
- 54% считают, что правоохранители не всегда демонстрируют должное уважение;
- 35% убеждены, что уважение доминирует.
Напомним
Более 1600 офицеров Службы образовательной безопасности уже работают в школах Украины.