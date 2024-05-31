Доставка додаткових систем "Patriot" та підготовка до Саміту миру: Кулеба поговорив із Блінкеном
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном поставку додаткових систем Patriot в Україну, підготовку до майбутнього мирного саміту і саміту НАТО, а також рішення США дозволити Україні використовувати американську зброю для нанесення ударів по російських об'єктах через кордон.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Йшлося про доставку додаткових систем "Patriot" в Україну, а також про підготовку до майбутнього Саміту миру та Саміту НАТО, передає УНН.
"Я провів розмову з Ентоні Блінкеном в ході якої привітав нещодавнє рішення США, яке дозволить Україні краще захистити себе від російських атак. Це своєчасний крок у правильному напрямку. Ми обговорили останні кроки, зроблені для забезпечення доставки додаткових систем "Patriot" в Україну. Команди Президентів Зеленського та Байдена працюють на всіх рівнях для якнайшвидшого вирішення цього питання. Ми також зосередилися на підготовці до майбутнього Саміту миру у Швейцарії та Саміту НАТО у Вашингтоні", – зазначив глава МЗС України.
Блінкен: Байден схвалив використання американської зброї для ударів по цілях рф на російському боці кордону 31.05.24, 16:50 • 25152 перегляди
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