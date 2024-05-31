Доставка дополнительных систем "Patriot" и подготовка к Саммиту мира: Климкин поговорил с Блинкеном

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Речь шла о доставке налоговых систем "Patriot" в Украину, а также о подготовке к предстоящему саммиту мира и саммиту НАТО, передает УНН.

"Я провел разговор с Энтони Блинкеном в ходе которого приветствовал недавнее решение США, которое позволит Украине лучше защитить себя от российских атак. Это своевременный шаг в правильном направлении. Мы обсудили последние шаги, предпринятые для обеспечения доставки дополнительных систем "Patriot" в Украину. Команды президентов Зеленского и Байдена работают на всех уровнях для скорейшего решения этого вопроса. Мы также сосредоточились на подготовке к предстоящему саммиту мира в Швейцарии и саммиту НАТО в Вашингтоне", – отметил глава МИД Украины.

Блинкен: Байден одобрил использование оружия от США для ударов по целям рф на российской стороне границы

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение об ослаблении администрацией президента США Джо Байдена давней политики, которая запрещает Украине использовать американское оружие против целей в России, отметив, что это является шагом вперед для защиты украинцев.