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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
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Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
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Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

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Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
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Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

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Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

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Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  138474 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

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30 мая 2024, 11:57  •  130659 просмотра

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30 мая 2024, 11:38  •  195770 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

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Доставка дополнительных систем "Patriot" и подготовка к Саммиту мира: Климкин поговорил с Блинкеном

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном поставку дополнительных систем Patriot в Украину, подготовку к предстоящему мирному саммиту и саммиту НАТО, а также решение США разрешить Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по российским объектам через границу.

Война •   •  9181 просмотра
Доставка дополнительных систем "Patriot" и подготовка к Саммиту мира: Климкин поговорил с Блинкеном

Комиссия по журналистской этике исключила бывшего руководителя Укринформа из-за обвинений в цензуре

Комиссия по журналистской этике единогласно выразила недоверие и приостановила членство в ней бывшего генерального директора "Укринформа" Алексея Мацуки после публикаций о цензуре.

Общество •   •  9032 просмотра
Комиссия по журналистской этике исключила бывшего руководителя Укринформа из-за обвинений в цензуре

ВАКС конфисковал почти 2 млрд гривен у компании” Sia Royal Pay Europe", которая связана с российским букмекером "1xbet" - ГБР

ГБР совместно с СБУ, Минюстом, Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз, Государственной службой финансового мониторинга Украины и НБУ установили связь компании “Sia Royal Pay Europe” с российским букмекером “1xbet".

Экономика •   •  11028 просмотра
ВАКС конфисковал почти 2 млрд гривен у компании” Sia Royal Pay Europe", которая связана с российским букмекером "1xbet" - ГБР

Грузины создали петицию с призывом к Германии не допускать лидеров "Грузинской мечты" на Чемпионат Европы по футболу

Группа граждан Грузии обратилась с петицией в немецкий Бундестаг с просьбой не допустить лидеров партии "Грузинская мечта" на Чемпионат Европы по футболу в Германии из-за принятия ими спорного закона об "иностранных агентах".

Новости Мира •   •  10039 просмотра
Грузины создали петицию с призывом к Германии не допускать лидеров "Грузинской мечты" на Чемпионат Европы по футболу

Ракетный удар рф по Киеву: энергетики восстановили питание для всех потребителей столицы

В Киеве аварийные бригады завершили ремонтные работы и подключили последние частные дома, которые были обесточены в результате утренней ракетной атаки рф.

Общество •   •  13081 просмотра
Ракетный удар рф по Киеву: энергетики восстановили питание для всех потребителей столицы

Появились спутниковые фото последствий украинского удара по порту Кавказ в краснодарском крае

Спутниковые снимки показывают, что часть нефтебазы "Кавказ" была повреждена в результате украинского ракетного обстрела.

Война •   •  20180 просмотра
Появились спутниковые фото последствий украинского удара по порту Кавказ в краснодарском крае

Швейцарский волонтер ранен в результате российского обстрела Харьковской области

Волонтер из Швейцарии был ранен в результате российского обстрела в Харьковской области во время выполнения гуманитарной миссии по эвакуации людей и животных из зон боевых действий.

Война •   •  18745 просмотра
Швейцарский волонтер ранен в результате российского обстрела Харьковской области

5 самых ожидаемых кинопремьеров, которые нельзя пропустить летом: что посмотреть

"Дэдпул и Росомаха", "Я не киллер", "Бордерлендз", "Ворон" и "плохие парни: Все или ничего". УНН собрал подборку главных кинопремьер этим летом.

Культура •   •  53034 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьеров, которые нельзя пропустить летом: что посмотреть

На фронте произошло 70 столкновений, на Покровском направлении ситуация остается напряженной - Генштаб

С начала суток 31 мая на фронте было зафиксировано 70 боевых столкновений, причем наиболее интенсивные бои происходили на Покровском направлении, где продолжались 11 из 24 боев.

Война •   •  17070 просмотра
На фронте произошло 70 столкновений, на Покровском направлении ситуация остается напряженной - Генштаб

Мощный ураган накрыл часть россии: известно об одном погибшем и десятках раненых

По меньшей мере 32 человека получили ранения, один был смертельно раздавлен упавшим деревом, а трое госпитализированы в тяжелом состоянии во время урагана с градом, дождем и сильным ветром, который привел к разрушению зданий в Карачаево-Черкесии, россия.

Новости Мира •   •  15851 просмотра
Мощный ураган накрыл часть россии: известно об одном погибшем и десятках раненых