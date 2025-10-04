Дощі на сході та мокрий сніг у Карпатах: прогноз погоди на 5 жовтня

5 жовтня Україну накриє хмарність з проясненнями. У східних областях очікуються місцями сильні дощі, тоді як південь залишиться сухим. У Карпатах пройдуть дощі з мокрим снігом. Температура повітря вдень коливатиметься від 8° на заході до 18° на півдні та сході, пише УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

Завтра небо в більшості областей буде хмарним з проясненнями. Удень у східних регіонах очікуються місцями значні дощі, тоді як більшість південних областей залишаться майже без опадів.

Вночі та вранці на заході та півночі країни місцями очікується туман.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 11-16°, на півдні та сході країни до 18°, в західних областях вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°