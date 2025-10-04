Дожди на востоке и мокрый снег в Карпатах: прогноз погоды на 5 октября
Киев • УНН
5 октября в Украине ожидается облачность с прояснениями, местами сильные дожди на востоке и мокрый снег в Карпатах. Температура воздуха днем будет колебаться от 8° на западе до 18° на юге и востоке.
5 октября Украину накроет облачность с прояснениями. В восточных областях ожидаются местами сильные дожди, тогда как юг останется сухим. В Карпатах пройдут дожди с мокрым снегом. Температура воздуха днем будет колебаться от 8° на западе до 18° на юге и востоке, пишет УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Подробности
Завтра небо в большинстве областей будет облачным с прояснениями. Днем в восточных регионах ожидаются местами значительные дожди, тогда как большинство южных областей останутся почти без осадков.
Ночью и утром на западе и севере страны местами ожидается туман.
Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11° тепла, днем 11-16°, на юге и востоке страны до 18°, в западных областях ночью 3-8° тепла, днем 8-13°
В горах Карпат ожидается мокрый снег с дождем; температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла.
