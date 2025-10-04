Дожди на востоке и мокрый снег в Карпатах: прогноз погоды на 5 октября

$41.280.00
48.500.00
ukenru
4 октября, 08:29 • 12210 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 26359 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 46712 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 64195 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 76351 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 67998 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 39021 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 51605 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 34362 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 21602 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2.1м/с
66%
748мм
Популярные новости
Макрон отреагировал на гибель французского журналиста в Украине4 октября, 04:58 • 6850 просмотра
Израильской армии приказали остановить наступление на Газу после требования Трампа - СМИ4 октября, 06:25 • 8274 просмотра
Представитель ЕС по санкциям: мы на грани потенциального крупного конфликта и не готовы к его разрешению4 октября, 06:59 • 9728 просмотра
россияне атаковали энергетическую и газовую инфраструктуру, в рф же поражен НПЗ из топ-5 - ЦПД СНБО4 октября, 07:17 • 3224 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба11:30 • 5744 просмотра
публикации
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 26359 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 39652 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ3 октября, 12:41 • 51082 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 76351 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 67998 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Пит Хегсетх
Каролин Ливитт
Актуальные места
Украина
Шостка
Сумская область
Соединённые Штаты
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба11:30 • 6076 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 23515 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 46709 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 36982 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 39695 просмотра
Актуальное
Нью-Йорк Таймс
9К720 Искандер
Хранитель
Бильд
Tesla Cybertruck

Дожди на востоке и мокрый снег в Карпатах: прогноз погоды на 5 октября

Киев • УНН

 • 736 просмотра

5 октября в Украине ожидается облачность с прояснениями, местами сильные дожди на востоке и мокрый снег в Карпатах. Температура воздуха днем будет колебаться от 8° на западе до 18° на юге и востоке.

Дожди на востоке и мокрый снег в Карпатах: прогноз погоды на 5 октября

5 октября Украину накроет облачность с прояснениями. В восточных областях ожидаются местами сильные дожди, тогда как юг останется сухим. В Карпатах пройдут дожди с мокрым снегом. Температура воздуха днем будет колебаться от 8° на западе до 18° на юге и востоке, пишет УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Подробности

Завтра небо в большинстве областей будет облачным с прояснениями. Днем в восточных регионах ожидаются местами значительные дожди, тогда как большинство южных областей останутся почти без осадков.

Ночью и утром на западе и севере страны местами ожидается туман.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11° тепла, днем 11-16°, на юге и востоке страны до 18°, в западных областях ночью 3-8° тепла, днем 8-13°

- говорится в сообщении.

В горах Карпат ожидается мокрый снег с дождем; температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла.

Одессу снова подтапливает из-за ливня, движение затруднено04.10.25, 13:24 • 2422 просмотра

Алена Уткина

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Снег в Украине
Карпатские горы
Украина
Одесса