Донеччина: росіяни під ранок обстріляли Покровськ, за добу через обстріли двоє загиблих і 10 поранених
Київ • УНН
Російські війська обстріляли кілька населених пунктів Донецької області. За добу зафіксовано 2482 удари, пошкоджено 40 цивільних об'єктів. Найбільше постраждали Курахове та Костянтинівка.
У Донецькій області сьогодні вночі війська рф вдарили по Дробишевому, а під ранок обстріляли Покровськ. За попередньою інформацією, обійшлось без постраждалих. Минулої доби, 4 вересня, через обстріли росіян в області двоє жителів загинули, ще 10 отримали поранення. Про це УНН повдіомляє із посиланням на поліцію регіону.
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За даними правоохоронців, армія рф сьогодні вночі вдарила по Дробишевому, де пошкодила 4 приватних оселі, а під ранок обстріляла Покровськ, пошкодивши критичну інфраструктуру. Попередньо - без постраждалих.
За добу, 4 вересня, війська рф завдали 2 482 удари по лінії фронту та житловому сектору.
Влучання сталися в 7 населених пунктах: містах Костянтинівка, Курахове, Мирноград, Покровськ, Торецьк, селах Даченське, Новодмитрівка.
Руйнувань зазнали 40 цивільних об’єктів - 16 житлових будинків, адмінбудівлі, агропідприємство та сільгосптехніка, цех, магазин, торгові павільйони, газопровід, електромережі.
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