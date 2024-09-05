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Донеччина: росіяни під ранок обстріляли Покровськ, за добу через обстріли двоє загиблих і 10 поранених

Донеччина: росіяни під ранок обстріляли Покровськ, за добу через обстріли двоє загиблих і 10 поранених

Київ • УНН

 • 30021 перегляди

Російські війська обстріляли кілька населених пунктів Донецької області. За добу зафіксовано 2482 удари, пошкоджено 40 цивільних об'єктів. Найбільше постраждали Курахове та Костянтинівка.

У Донецькій області сьогодні вночі війська рф вдарили по Дробишевому, а під ранок обстріляли Покровськ. За попередньою інформацією, обійшлось без постраждалих. Минулої доби, 4 вересня, через обстріли росіян в області двоє жителів загинули, ще 10 отримали поранення. Про це УНН повдіомляє із посиланням на поліцію регіону.

Деталі

За даними правоохоронців, армія рф сьогодні вночі вдарила по Дробишевому, де пошкодила 4 приватних оселі, а під ранок обстріляла Покровськ, пошкодивши критичну інфраструктуру. Попередньо - без постраждалих.

За добу, 4 вересня, війська рф завдали 2 482 удари по лінії фронту та житловому сектору.

Влучання сталися в 7 населених пунктах: містах Костянтинівка, Курахове, Мирноград, Покровськ, Торецьк, селах Даченське, Новодмитрівка.

Руйнувань зазнали 40 цивільних об’єктів - 16 житлових будинків, адмінбудівлі, агропідприємство та сільгосптехніка, цех, магазин, торгові павільйони, газопровід, електромережі.

Евакуаційні поїзди з Покровська скасували: змінюють станцію відправлення05.09.24, 10:37 • 17830 переглядiв

Курахове росіяни обстріляли дроном та артилерією – вбили людину, пошкодили три багатоквартирних будинки.

По Костянтинівці ворог вдарив з артилерії та РСЗВ "Смерч" - загинула цивільна особа, ще 6 зазнали поранень. Пошкоджено 10 приватних будинків, торгові павільйони, цех, адмінбудівлю, комунікації.

У Торецьку росія дроном атакувала цивільне авто – травмовано трьох мешканців.

На Покровськ окупанти скинули три авіабомби "ФАБ-250" з модулем УМПК – поранили мирного жителя, пошкодили магазин і підприємство.

У Даченському внаслідок удару бомбою "ФАБ-250" з модулем УМПК руйнувань зазнало агропідприємство.

19-річна волонтерка постраждала від обстрілу під час евакуації у Вовчанську05.09.24, 09:00 • 25970 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна

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