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Евакуаційні поїзди з Покровська скасували: змінюють станцію відправлення

Київ • УНН

 • 17830 перегляди

Через ускладнення безпекової ситуації евакуаційні поїзди з Донецької області тепер відправлятимуться з Павлограда замість Покровська. Місцева влада розробляє нові логістичні маршрути для евакуації цивільних.

Через ускладнення безпекової ситуації евакуаційні поїзди для жителів Донецької області тепер відправлятимуться з Павлограда замість Покровська, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у четвер, пише УНН.

Евакуаційні поїзди змінюють точку відправлення! До 5 вересня евакуаційні поїзди вирушали до більш безпечних регіонів України з Покровська. Тепер через ускладнення безпекової ситуації станцією відправлення буде Павлоград, що на Дніпровщині. Евакуація цивільних з Донецької області триває. І я вкотре закликаю всіх скористатися цією можливістю!

- написав Філашкін у Telegram.

На місцевих адміністраціях, з його слів, лежить задача розробити логістичні маршрути евакуаційних автобусів, щоб мінімізувати труднощі для жителів Донеччини, які хочуть евакуюватися.

Раніше Мирноградська міська військова адміністрація у Facebook повідомила, що "у звʼязку з ускладненням безпекової ситуацій посадка осіб на евакуаційні поїзди зі станції Покровськ (Донецької області) скасовано".

На Покровському напрямку дві доби немає просування рф – Зеленський02.09.24, 19:17 • 26245 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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