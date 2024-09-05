Эвакуационные поезда из Покровска отменили: меняют станцию отправления
Киев • УНН
Из-за осложнения ситуации с безопасностью эвакуационные поезда из Донецкой области теперь будут отправляться из Павлограда вместо Покровска. Местные власти разрабатывают новые логистические маршруты для эвакуации гражданских.
Из-за осложнения ситуации с безопасностью эвакуационные поезда для жителей Донецкой области теперь будут отправляться из Павлограда вместо Покровска, сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в четверг, пишет УНН.
Эвакуационные поезда меняют точку отправления! До 5 сентября эвакуационные поезда отправлялись в более безопасные регионы Украины из Покровска. Теперь из-за осложнения ситуации с безопасностью станцией отправления будет Павлоград, что на Днепровщине. Эвакуация гражданских из Донецкой области продолжается. И я еще раз призываю всех воспользоваться этой возможностью!
На местных администрациях, по его словам, лежит задача разработать логистические маршруты эвакуационных автобусов, чтобы минимизировать трудности для жителей Донетчины, которые хотят эвакуироваться.
Ранее Мирноградская городская военная администрация в Facebook сообщила, что "в связи с осложнением ситуации с безопасностью посадка лиц на эвакуационные поезда со станции Покровск (Донецкой области) отменена".
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