Эвакуационные поезда из Покровска отменили: меняют станцию отправления

Из-за осложнения ситуации с безопасностью эвакуационные поезда для жителей Донецкой области теперь будут отправляться из Павлограда вместо Покровска, сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в четверг, пишет УНН.

Эвакуационные поезда меняют точку отправления! До 5 сентября эвакуационные поезда отправлялись в более безопасные регионы Украины из Покровска. Теперь из-за осложнения ситуации с безопасностью станцией отправления будет Павлоград, что на Днепровщине. Эвакуация гражданских из Донецкой области продолжается. И я еще раз призываю всех воспользоваться этой возможностью! - написал Филашкин в Telegram.

На местных администрациях, по его словам, лежит задача разработать логистические маршруты эвакуационных автобусов, чтобы минимизировать трудности для жителей Донетчины, которые хотят эвакуироваться.

Ранее Мирноградская городская военная администрация в Facebook сообщила, что "в связи с осложнением ситуации с безопасностью посадка лиц на эвакуационные поезда со станции Покровск (Донецкой области) отменена".

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