Донетчина: россияне под утро обстреляли Покровск, за сутки из-за обстрелов двое погибших и 10 раненых
Киев • УНН
Российские войска обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. За сутки зафиксировано 2482 удара, повреждено 40 гражданских объектов. Больше всего пострадали Курахово и Константиновка.
В Донецкой области сегодня ночью войска рф ударили по Дробышево, а под утро обстреляли Покровск. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. За прошедшие сутки, 4 сентября, из-за обстрелов россиян в области двое жителей погибли, еще 10 получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.
Детали
По данным правоохранителей, армия рф сегодня ночью ударила по Дробышево, где повредила 4 частных дома, а под утро обстреляла Покровск, повредив критическую инфраструктуру. Предварительно - без пострадавших.
За сутки, 4 сентября, войска рф нанесли 2 482 удара по линии фронта и жилому сектору.
Попадания произошли в 7 населенных пунктах: городах Константиновка, Курахово, Мирноград, Покровск, Торецк, селах Даченское, Новодмитровка.
Разрушениям подверглись 40 гражданских объектов - 16 жилых домов, админздания, агропредприятие и сельхозтехника, цех, магазин, торговые павильоны, газопровод, электросети.
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Курахово россияне обстреляли дроном и артиллерией - убили человека, повредили три многоквартирных дома.
По Константиновке враг ударил из артиллерии и РСЗО "Смерч" - погиб гражданский человек, еще 6 получили ранения. Повреждены 10 частных домов, торговые павильоны, цех, админздание, коммуникации.
В Торецке россия дроном атаковала гражданское авто - травмированы трое жителей.
На Покровск оккупанты сбросили три авиабомбы "ФАБ-250" с модулем УМПК - ранили мирного жителя, повредили магазин и предприятие.
В Даченском в результате удара бомбой "ФАБ-250" с модулем УМПК разрушениям подверглось агропредприятие.
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