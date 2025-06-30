Долар США за підсумками півріччя покаже найгірший результат з 1973 року - FT

Долар США рухається до найгіршого результату першого півріччя з 1973 року, оскільки торгова та економічна політика американського лідера Дональда Трампа змушує світових інвесторів переглядати свою зацікавленість у найвпливовішій світовій валюті. Про це пише Financal Times, передає УНН.

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Індекс долара, який вимірює його силу щодо кошика з шести інших валют, серед яких фунт стерлінгів, євро та єна, впав більш ніж на 10% з початку 2025 року. Це найгірший старт року з часів завершення дії золотовалютної системи Бреттон-Вудс.

Долар став "цапом-відбувайлом" через непослідовну політику Трампа 2.0 - зазначив стратег з валютних ринків в ING Франческо Пезоле.

Торговельна війна з постійними паузами, величезні потреби США у запозиченнях та занепокоєння щодо незалежності Федеральної резервної системи підірвали привабливість долара як надійного активу для інвесторів, додав експерт.

У понеділок долар подешевшав на 0,2%, поки Сенат США готувався до голосування за поправки до масштабного податкового законопроєкту Трампа.

Цей закон, як очікується, збільшить державний борг США на 3,2 трильйони доларів протягом наступного десятиліття, що посилило занепокоєння щодо стійкості американських запозичень і спричинило відтік капіталу з ринку державних облігацій США.

Різке падіння долара скеровує його до найгіршого першого півріччя з 15-відсотковою втратою у 1973 році та найслабшого результату за будь-який шестимісячний період із 2009 року.

Падіння курсу валюти спростувало поширені прогнози на початку року, що торгова війна Трампа більше зашкодить економікам поза США, підвищуючи американську інфляцію і посилюючи долар відносно конкурентів.

Натомість євро, якому кілька стрит-банкiв прогнозували до паритету з доларом, піднявся на 13% вище за $1,17, оскільки інвестори зосередилися на ризиках для зростання найбільшої світової економіки, а також зросли запити на безпечні активи в інших країнах, таких як німецькі облігації.

Відбулося справжнє потрясіння для політичної системи США, особливо після оголошення взаємних тарифів у квітні — сказав головний інвестиційний директор з глобальних фіксованих доходів у Pimco Ендрю Боллз.

Він наголосив, що статус долара як резервної валюти світу не під загрозою, але він може суттєво послабитися. Зміна настроїв інвесторів призводить до хеджування їхніх позицій у доларах, що саме по собі тисне на курс валюти.

Додатково на падіння долара впливають очікування більш агресивного зниження ставок Федеральною резервною системою для підтримки економіки США, зокрема, за наполяганням Трампа. Причому до кінця наступного року очікується щонайменше п’ять знижень ставки на чверть відсотка, згідно з ф’ючерсними контрактами.

Ставки на зниження ставок допомогли фондовому ринку США ігнорувати побоювання через торговельну війну та конфлікт на Близькому Сході, досягаючи рекордних висот. Однак слабший долар означає, що індекс S&P 500 відстає від європейських конкурентів, якщо прибутки рахувати в одній валюті.

Великі інвестори - від пенсійних фондів до менеджерів валютних резервів центральних банків - висловили бажання зменшити свою залежність від долара і американських активів, ставлячи під сумнів, чи залишається валюта надійним прихистком від ринкових коливань.

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