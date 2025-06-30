Доллар США по итогам полугодия покажет худший результат с 1973 года - FT

Доллар США движется к худшему результату первого полугодия с 1973 года, так как торговая и экономическая политика американского лидера Дональда Трампа заставляет мировых инвесторов пересматривать свою заинтересованность в самой влиятельной мировой валюте. Об этом пишет Financal Times, передает УНН.

Детали

Индекс доллара, который измеряет его силу по отношению к корзине из шести других валют, среди которых фунт стерлингов, евро и иена, упал более чем на 10% с начала 2025 года. Это худший старт года со времен завершения действия золотовалютной системы Бреттон-Вудс.

Доллар стал "козлом отпущения" из-за непоследовательной политики Трампа 2.0 - отметил стратег по валютным рынкам в ING Франческо Пезоле.

Торговая война с постоянными паузами, огромные потребности США в заимствованиях и беспокойство относительно независимости Федеральной резервной системы подорвали привлекательность доллара как надежного актива для инвесторов, добавил эксперт.

В понедельник доллар подешевел на 0,2%, пока Сенат США готовился к голосованию за поправки к масштабному налоговому законопроекту Трампа.

Этот закон, как ожидается, увеличит государственный долг США на 3,2 триллиона долларов в течение следующего десятилетия, что усилило обеспокоенность относительно устойчивости американских заимствований и вызвало отток капитала с рынка государственных облигаций США.

Резкое падение доллара направляет его к худшему первому полугодию с 15-процентной потерей в 1973 году и самому слабому результату за любой шестимесячный период с 2009 года.

Падение курса валюты опровергло распространенные прогнозы в начале года, что торговая война Трампа больше повредит экономикам вне США, повышая американскую инфляцию и усиливая доллар относительно конкурентов.

Напротив, евро, которому несколько стрит-банков прогнозировали паритет с долларом, поднялся на 13% выше $1,17, поскольку инвесторы сосредоточились на рисках для роста крупнейшей мировой экономики, а также возросли запросы на безопасные активы в других странах, таких как немецкие облигации.

Произошло настоящее потрясение для политической системы США, особенно после объявления взаимных тарифов в апреле — сказал главный инвестиционный директор по глобальным фиксированным доходам в Pimco Эндрю Боллз.

Он подчеркнул, что статус доллара как резервной валюты мира не под угрозой, но он может существенно ослабнуть. Изменение настроений инвесторов приводит к хеджированию их позиций в долларах, что само по себе давит на курс валюты.

Дополнительно на падение доллара влияют ожидания более агрессивного снижения ставок Федеральной резервной системой для поддержания экономики США, в частности, по настоянию Трампа. Причем до конца следующего года ожидается как минимум пять снижений ставки на четверть процента, согласно фьючерсным контрактам.

Ставки на снижение ставок помогли фондовому рынку США игнорировать опасения из-за торговой войны и конфликта на Ближнем Востоке, достигая рекордных высот. Однако более слабый доллар означает, что индекс S&P 500 отстает от европейских конкурентов, если прибыль считать в одной валюте.

Крупные инвесторы - от пенсионных фондов до менеджеров валютных резервов центральных банков - выразили желание уменьшить свою зависимость от доллара и американских активов, ставя под сомнение, остается ли валюта надежным убежищем от рыночных колебаний.

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