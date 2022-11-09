"Докерувався": чому можуть ліквідувати Мінспорту Гутцайта

Який міністр - таке й міністерство

На думку народного депутата Михайла Бондаря, чинний міністр Вадим Гутцайт безрезультатно керує Мінспортом на своїй посаді, тому він не досяг результатів, які від нього очікувалися. Врешті-решт все міністерство і вирішили ліквідувати

«Не прийшли у нас в уряд державники: прийшли люди, які дбають за те, як наповнити власні кишені і швиденько збагатитися. От, наприклад Міненергетики – замість того, щоб розвивати власну вугільну галузь - вони вкладають гроші в імпорт. Так само і Мінспорту та його керівник (Вадим Гутцайт - ред.) - ніяк він не керує. Я неодноразово чув, що спортсмени в шоці як формуються збірні та як вони фінансуються. Докерувався, виходить», - розповів нардеп.

Не перша спроба ліквідації міністерства

Як зауважив експерт Руслан Бортник, такі зміни викликані намірами скоротити витрати державного бюджету на утримання уряду та на виконання функцій влади. Бортник нагадав, що це вже не перша спроба ліквідувати дане міністерство, однак за керівництва Гутцайта це, скоріш за все, реально може відбутися.

“Що стосується Мінспорту, то це буде не перша спроба його ліквідації. Раніше, якщо мені не зраджує пам’ять, за президентства Ющенка вже об’єднували кілька міністерств, включаючи Мінспорту.

Мені складно говорити про професійний рівень нинішнього міністра, все може бути. Але очевидно, що спорт буде не ключовою державною задачею на 2023 рік. І дійсно це одне із міністерств, яке виглядає сьогодні найменш функціонально навантаженим. При цьому, Національний олімпійський комітет (у який наразі балотується Вадим Гутцайт на посаду президента - ред.) не будуть ліквідувати”, - вважає Бортник.

Ліквідація Мінспорту як резюме роботи всього міністерства

За словами експерта Українського інституту політики Микити Трачука, наразі українські спортсмени в цілому показують не найкращі результати на міжнародній арені, а це і є головним показником роботи як самого міністерства, так і міністра Гутцайта.

“Можемо дивитися від зворотного: чи є у нас наразі якісь перемоги у спорті, чи відомий український спорт на увесь світ, крім, звичайно, боксерів на кшталт Усика, Ломаченка тощо. Думаю, що ні і це багато в чому показує діяльність нашого Мінспорту”, - повідомив Трачук.

Діяльність Мінспорту про яку нікому невідомо

Політичний експерт Олег Саакян, як, власне, і Руслан Бортник та Микита Трачук, розповів, що вже давно не чув ніяких подробиць щодо діяльності Міністерства під головуванням Гутцайта.

“Про Міністерство молоді і спорту останнім часом мало чого чув. Може вони і займаються чимось важливим та активним, але тим не менше в публічному полі активностей не помічав.

З приводу оптимізації Кабінету міністрів України – це правильна ідея, логічним виглядає функціональний підхід, а не змішаність. Але ідея об’єднання окремих міністерств і їх оптимізація без додаткового пояснення несе собі всі ризики того, що схрестять вужа і їжака, а на виході отримають малофункціональну одиницю”, - повідомив Саакян.

Контекст

За інформацією ЗМІ, у новій структурі уряду буде, ймовірніше за все, 14 міністерств замість поточних 20. Без змін залишаться лише Міністерство енергетики, закордонних справ, фінансів, юстиції, внутрішніх справ, оборони, освіти і науки та охорони здоров’я.

Передбачено скорочення граничної чисельності штату міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.