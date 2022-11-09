"Науправлял": почему могут ликвидировать Минспорта Гутцайта

Какой министр – такое и министерство

По мнению народного депутата Михаила Бондаря, действующий министр Вадим Гутцайт безрезультатно руководит Минспортом на своем посту, поэтому он не достиг ожидаемых от него результатов. В конце концов все министерство и решили ликвидировать.

«Не пришли у нас в правительство государственники: пришли люди, которые заботятся о том, как наполнить собственные карманы и быстренько обогатиться. Вот, например Минэнергетики – вместо того, чтобы развивать собственную угольную отрасль – они вкладывают деньги в импорт. Так же и Минспорта и его руководитель (Вадим Гутцайт – ред.) – никак он не руководит. Я не раз слышал, что спортсмены в шоке как формируются сборные и как они финансируются. Наруководил, получается», – рассказал нардеп.

Не первая попытка ликвидации министерства

Как отметил эксперт Руслан Бортник, такие изменения вызваны намерениями сократить расходы государственного бюджета на содержание правительства и на выполнение функций власти. Бортник напомнил, что это уже не первая попытка ликвидировать данное министерство, однако при руководстве Гутцайта это, скорее всего, реально может произойти.

“Что касается Минспорта, то это будет не первая попытка его ликвидации. Раньше, если мне не изменяет память, при президентстве Ющенко уже объединяли несколько министерств, включая Минспорт.

Мне сложно говорить о профессиональном уровне нынешнего министра, все может быть. Но, очевидно, что спорт будет не ключевой государственной задачей на 2023 год. И действительно, это одно из министерств, которое выглядит сегодня наименее функционально нагруженным. При этом, Национальный олимпийский комитет (в который баллотируется Вадим Гутцайт на пост президента - ред.) не будут ликвидировать”, - считает Бортник.

Ликвидация Минспорта как резюме работы всего министерства

По словам эксперта Украинского института политики Никиты Трачука, украинские спортсмены в целом показывают не лучшие результаты на международной арене, а это и является главным показателем работы как самого министерства, так и министра Гутцайта.

“Можем смотреть от обратного: есть ли у нас пока какие-то победы в спорте, известен ли украинский спорт на весь мир, кроме, конечно, боксеров типа Усика, Ломаченко и т.д. Думаю, что нет и это во многом показывает деятельность нашего Минспорта”, – сообщил Трачук.

Деятельность Минспорта о которой никому неизвестно

Политический эксперт Олег Саакян, как собственно Руслан Бортник и Никита Трачук, рассказал, что уже давно не слышал никаких подробностей относительно деятельности Министерства под председательством Гутцайта.

“О Министерстве молодежи и спорта в последнее время мало что слышал. Может, они и занимаются чем-то важным и активным, но тем не менее в публичном поле активностей не замечал.

По поводу оптимизации Кабинета министров Украины – это правильная идея, логичным выглядит функциональный подход, а не смешанность. Но идея объединения отдельных министерств и их оптимизация без дополнительного объяснения несет себе все риски того, что скрестят ужа и ежа, а на выходе получат малофункциональную единицу”, - сообщил Саакян.

Контекст

По информации СМИ, в новой структуре правительства будет, вероятнее всего, 14 министерств вместо текущих 20. Без изменений останутся только Министерство энергетики, иностранных дел, финансов, юстиции, внутренних дел, обороны, образования и науки и здравоохранения.

Предусмотрено сокращение предельной численности штата министерств и других центральных органов исполнительной власти.