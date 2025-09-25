Додаткові виплати співробітникам Служби судової охорони під час воєнного стану: що ухвалив уряд

Кабінет міністрів ухвалив рішення про додаткові виплати до посадового окладу співробітникам Служби судової охорони під час воєнного стану. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.

Деталі

Як повідомив Мельничук, на період воєнного стану співробітникам Служби судової охорони встановлюється додаткова винагорода у відсотках до посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальними званнями та надбавками за стаж служби:

50% - на територіях можливих бойових дій, для яких не визначена дата припинення можливості бойових дій;

100% - на територіях активних бойових дій та територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, для яких не визначена дата завершення бойових дій;

200% - на територіях, де йдуть активні бойові дії та регулярно відбуваються інтенсивні обстріли (один чи більше разів на добу).

Передбачено, що додаткова винагорода встановлюється співробітникам Служби судової охорони щомісяця пропорційно часу несення служби в розрахунку на місяць (без урахування часу перебування у відпустці та на лікуванні).

