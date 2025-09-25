Дополнительные выплаты сотрудникам Службы судебной охраны во время военного положения: что решило правительство

Кабинет министров принял решение о дополнительных выплатах к должностному окладу сотрудникам Службы судебной охраны во время военного положения. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали

Как сообщил Мельничук, на период военного положения сотрудникам Службы судебной охраны устанавливается дополнительное вознаграждение в процентах к должностному окладу с учетом оклада по специальным званиям и надбавкам за стаж службы:

50% - на территориях возможных боевых действий, для которых не определена дата прекращения возможности боевых действий;

100% - на территориях активных боевых действий и территориях активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы, для которых не определена дата завершения боевых действий;

200% - на территориях, где идут активные боевые действия и регулярно происходят интенсивные обстрелы (один или более раз в сутки).

Предусмотрено, что дополнительное вознаграждение устанавливается сотрудникам Службы судебной охраны ежемесячно пропорционально времени несения службы в расчете на месяц (без учета времени пребывания в отпуске и на лечении).

