До експлуатації в ЗСУ допустили український металошукач "Хортич-1"
Київ • УНН
Міноборони України допустило до експлуатації в силах оборони імпульсний металошукач "Хортич-1" вітчизняного виробництва. Пристрій важить трохи більше 1 кг, виявляє вибухові пристрої на глибині понад 0,5 м і працює до 6 годин від акумулятора.
До експлуатації в силах оборони України допустили імпульсний металошукач українського виробництва "Хортич-1". Про це заявили у Міноборони України, передає УНН.
Деталі
Металошукач українського виробництва важить трохи більше кілограма і виявляє вибухові пристрої на глибині понад пів метра із похибкою місцезнаходження центру предмета 5 см.
Працює при температурі від -20С до +40С і вологості до 95%. Пристрій має світловий та звуковий індикатори виявлення міни, повна зарядка потужного літій-іонного акумулятора забезпечує роботу металошукача протягом 6 годин.
У Міністерстві оборони України кодифікували та допустили до постачання у війська імпульсний металошукач українського виробництва. Створений українськими інженерами пристрій для пошуку мін та інших вибухонебезпечних предметів отримав назву "Хортич-1"
До експлуатації в ЗСУ допустили вітчизняний індивідуальний набір розмінування29.08.24, 18:39 • 24420 переглядiв
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У відомстві розповіли, що універсальний металошукач виготовили на вітчизняному підприємстві, де розробляли і виробляли аналогічні пристрої для використання у побутових та промислових сферах: для детекторного дослідження грунтів та інших поверхонь на наявність електричних та газових мереж, проведення геодезичних робіт, виконання інших робіт у сфері народного господарства з виявлення металевих об’єктів тощо.
Проте з початку широкомасштабного вторгнення рф, підприємство-виробник на волонтерських засадах передало всі наявні металошукачі для використання у військах.
Інженери підприємства постійно отримували відгуки щодо практичного використання їх продукції військовими і сформували ключові критерії для розробки універсального армійського металошукача. Він мав бути легким, надійним у використанні, недорогим, простим в експлуатації і ремонтопридатним у польових умовах.
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