До експлуатації в ЗСУ допустили український металошукач "Хортич-1"

Міноборони України допустило до експлуатації в силах оборони імпульсний металошукач "Хортич-1" вітчизняного виробництва. Пристрій важить трохи більше 1 кг, виявляє вибухові пристрої на глибині понад 0,5 м і працює до 6 годин від акумулятора.