До експлуатації в ЗСУ допустили український металошукач "Хортич-1"

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 54797 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 103475 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 141728 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 117350 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 109575 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 114003 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 139563 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75200 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83654 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 177343 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

24 березня, 15:36 • 26603 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 31605 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 30657 перегляди
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 22276 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 34667 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 141726 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 139562 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 177343 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 516078 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 595618 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 5890 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 30657 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 31605 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 35079 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59086 перегляди
Актуальне
До експлуатації в ЗСУ допустили український металошукач "Хортич-1"

До експлуатації в ЗСУ допустили український металошукач "Хортич-1"

Київ • УНН

 • 14759 перегляди

Міноборони України допустило до експлуатації в силах оборони імпульсний металошукач "Хортич-1" вітчизняного виробництва. Пристрій важить трохи більше 1 кг, виявляє вибухові пристрої на глибині понад 0,5 м і працює до 6 годин від акумулятора.

До експлуатації в силах оборони України допустили імпульсний металошукач українського виробництва "Хортич-1". Про це заявили у Міноборони України, передає УНН.

Деталі

Металошукач українського виробництва важить трохи більше кілограма і виявляє вибухові пристрої на глибині понад пів метра із похибкою місцезнаходження центру предмета 5 см.

Працює при температурі від -20С до +40С і вологості до 95%. Пристрій має світловий та звуковий індикатори виявлення міни, повна зарядка потужного літій-іонного акумулятора забезпечує роботу металошукача протягом 6 годин.

У Міністерстві оборони України кодифікували та допустили до постачання у війська імпульсний металошукач українського виробництва. Створений українськими інженерами пристрій для пошуку мін та інших вибухонебезпечних предметів отримав назву "Хортич-1"

- заявили в Міноборони України.

До експлуатації в ЗСУ допустили вітчизняний індивідуальний набір розмінування29.08.24, 18:39 • 24420 переглядiв

Доповнення

У відомстві розповіли, що універсальний металошукач виготовили на вітчизняному підприємстві, де розробляли і виробляли аналогічні пристрої для використання у побутових та промислових сферах: для детекторного дослідження грунтів та інших поверхонь на наявність електричних та газових мереж, проведення геодезичних робіт, виконання інших робіт у сфері народного господарства з виявлення металевих об’єктів тощо.

Проте з початку широкомасштабного вторгнення рф, підприємство-виробник на волонтерських засадах передало всі наявні металошукачі для використання у військах.

Інженери підприємства постійно отримували відгуки щодо практичного використання їх продукції військовими і сформували ключові критерії для розробки універсального армійського металошукача. Він мав бути легким, надійним у використанні, недорогим, простим в експлуатації і ремонтопридатним у польових умовах.

Нагадаємо

Міноборони України схвалило використання багатоцільового безпілотного транспортера BoarTAC. Апарат може доставляти вантажі, евакуювати поранених, розміновувати території та використовуватися як дрон-камікадзе.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаТехнології
ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$87,605.80
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,047.05
Ethereum
$2,086.35