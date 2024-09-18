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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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К эксплуатации в ВСУ допустили украинский металлоискатель "Хортич-1"

К эксплуатации в ВСУ допустили украинский металлоискатель "Хортич-1"

Киев  •  УНН

18 сентября 2024, 13:56  •  4161 просмотра

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Минобороны Украины допустило к эксплуатации в силах обороны импульсный металлоискатель «Хортич-1» отечественного производства. Устройство весит чуть более 1 кг, обнаруживает взрывные устройства на глубине более 0,5 м и работает до 6 часов от аккумулятора.

К эксплуатации в силах обороны Украины допустили импульсный металлоискатель украинского производства "Хортич-1". Об этом заявили в Минобороны Украины, передает УНН.

Детали

Металлоискатель украинского производства весит чуть больше килограмма и обнаруживает взрывные устройства на глубине более полуметра с погрешностью местонахождения центра предмета 5 см.

Работает при температуре от -20С до +40С и влажности до 95%. Устройство имеет световой и звуковой индикаторы обнаружения мины, полная зарядка мощного литий-ионного аккумулятора обеспечивает работу металлоискателя в течение 6 часов.

В Министерстве обороны Украины кодифицировали и допустили к поставке в войска импульсный металлоискатель украинского производства. Созданное украинскими инженерами устройство для поиска мин и других взрывоопасных предметов получило название "Хортич-1"

- заявили в Минобороны Украины.

До експлуатації в ЗСУ допустили вітчизняний індивідуальний набір розмінування29 августа 2024, 15:39 • 24059 просмотров

Дополнение

В ведомстве рассказали, что универсальный металлоискатель изготовили на отечественном предприятии, где разрабатывали и производили аналогичные устройства для использования в бытовых и промышленных сферах: для детекторного исследования почв и других поверхностей на наличие электрических и газовых сетей, проведения геодезических работ, выполнения других работ в сфере народного хозяйства по выявлению металлических объектов и тому подобное.

Однако с начала широкомасштабного вторжения рф, предприятие-производитель на волонтерских началах передало все имеющиеся металлоискатели для использования в войсках.

Инженеры предприятия постоянно получали отзывы о практическом использовании их продукции военными и сформировали ключевые критерии для разработки универсального армейского металлоискателя. Он должен был быть легким, надежным в использовании, недорогим, простым в эксплуатации и ремонтопригодным в полевых условиях.

Напомним,

Минобороны Украины одобрило использование многоцелевого беспилотного транспортера BoarTAC. Аппарат может доставлять грузы, эвакуировать раненых, разминировать территории и использоваться как дрон-камикадзе.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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