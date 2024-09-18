К эксплуатации в ВСУ допустили украинский металлоискатель "Хортич-1"
Киев • УНН
Минобороны Украины допустило к эксплуатации в силах обороны импульсный металлоискатель «Хортич-1» отечественного производства. Устройство весит чуть более 1 кг, обнаруживает взрывные устройства на глубине более 0,5 м и работает до 6 часов от аккумулятора.
К эксплуатации в силах обороны Украины допустили импульсный металлоискатель украинского производства "Хортич-1". Об этом заявили в Минобороны Украины, передает УНН.
Детали
Металлоискатель украинского производства весит чуть больше килограмма и обнаруживает взрывные устройства на глубине более полуметра с погрешностью местонахождения центра предмета 5 см.
Работает при температуре от -20С до +40С и влажности до 95%. Устройство имеет световой и звуковой индикаторы обнаружения мины, полная зарядка мощного литий-ионного аккумулятора обеспечивает работу металлоискателя в течение 6 часов.
В Министерстве обороны Украины кодифицировали и допустили к поставке в войска импульсный металлоискатель украинского производства. Созданное украинскими инженерами устройство для поиска мин и других взрывоопасных предметов получило название "Хортич-1"
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Дополнение
В ведомстве рассказали, что универсальный металлоискатель изготовили на отечественном предприятии, где разрабатывали и производили аналогичные устройства для использования в бытовых и промышленных сферах: для детекторного исследования почв и других поверхностей на наличие электрических и газовых сетей, проведения геодезических работ, выполнения других работ в сфере народного хозяйства по выявлению металлических объектов и тому подобное.
Однако с начала широкомасштабного вторжения рф, предприятие-производитель на волонтерских началах передало все имеющиеся металлоискатели для использования в войсках.
Инженеры предприятия постоянно получали отзывы о практическом использовании их продукции военными и сформировали ключевые критерии для разработки универсального армейского металлоискателя. Он должен был быть легким, надежным в использовании, недорогим, простым в эксплуатации и ремонтопригодным в полевых условиях.
Напомним,
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