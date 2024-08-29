К эксплуатации в ВСУ допустили отечественный индивидуальный набор разминирования

В Украине допустили к эксплуатации в ВСУ индивидуальный набор обнаружения, маркировки и разминирования. Это изделие производит украинское предприятие из отечественных комплектующих. Об этом заявили в Министерстве обороны Украины, передает УНН.

Детали

В состав каждого набора входит более десяти предметов, которые понадобятся военнослужащему при выполнении задач по выявлению и обозначению взрывоопасных предметов. В частности, это

компактный саперный щуп из диэлектрического материала,

многоразовая «кошка» для траления «растяжек»,

шнур-паракорд,

комплекты для чекирования запалов и взрывателей,

люминофорные источники света для ночной маркировки и тому подобное.

Разработчики создавали набор с учетом того, что военным приходится работать в очень сложных условиях, на разных типах местности, а также иметь дело с «ловушками на сапера», которые оккупанты обустраивают при минировании территорий.

Создавая набор разминирования, отечественные разработчики использовали опыт как иностранных партнеров, так и уникальный опыт украинских защитников, приобретенный во время отражения широкомасштабного вторжения РФ. Разработчики проанализировали образцы подобных индивидуальных наборов, существующих в других армиях мира, и создали собственный, с учетом запросов украинских воинов - рассказали в Минобороны.

Отмечается, что несколько сотен таких наборов уже находятся в войсках - производитель предоставил их бесплатно для использования в различных подразделениях Сил обороны.

Напомним,

Европейский Союз выделяет 2 миллиона евро на финансирование новой инициативы по гуманитарному разминированию Украины.