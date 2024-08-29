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До експлуатації в ЗСУ допустили вітчизняний індивідуальний набір розмінування

До експлуатації в ЗСУ допустили вітчизняний індивідуальний набір розмінування

Київ • УНН

 • 24420 перегляди

ЗСУ отримали індивідуальний набір для виявлення, маркування та розмінування вітчизняного виробництва. Набір містить понад 10 предметів і розроблений з урахуванням досвіду українських захисників та іноземних партнерів.

В Україні допустили до експлуатації в ЗСУ індивідуальний набір виявлення, маркування та розмінування. Цей виріб виготовляє українське підприємство із вітчизняних комплектуючих. Про це заявили в Міністерстві оборони України, передає УНН.

Деталі

До складу кожного набору входить більше десяти предметів, які знадобляться військовослужбовцю під час виконання завдань з виявлення та позначення вибухонебезпечних предметів. Зокрема, це

  • компактний саперний щуп з діелектричного матеріалу, 
  • багаторазова «кішка» для тралення «розтяжок», 
  • шнур-паракорд, 
  • комплекти для чекування запалів та підривачів,
  •  люмінофорні джерела світла для нічного маркування тощо.

 Розробники створювали набір з урахуванням того, що військовим доводиться працювати в дуже складних умовах, на різних типах місцевості, а також мати справу із "пастками на сапера", які окупанти облаштовують під час мінування територій.

Створюючи набір розмінування, вітчизняні розробники використовували досвід як іноземних партнерів, так і унікальний досвід українських захисників, набутий під час відбиття широкомасштабного вторгнення рф. Розробники проаналізували зразки подібних індивідуальних наборів, що існують у інших арміях світу, і створили власний, з урахуванням запитів українських воїнів

- розповіли в Міноборони. 

Зазначається, що декілька сотень таких наборів вже перебувають у військах - виробник надав їх безкоштовно для використання у різних підрозділах Сил оборони.

Нагадаємо

Європейський Союз виділяє 2 мільйони євро на фінансування нової ініціативи з гуманітарного розмінування України.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаТехнології

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