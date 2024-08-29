До експлуатації в ЗСУ допустили вітчизняний індивідуальний набір розмінування
Київ • УНН
ЗСУ отримали індивідуальний набір для виявлення, маркування та розмінування вітчизняного виробництва. Набір містить понад 10 предметів і розроблений з урахуванням досвіду українських захисників та іноземних партнерів.
В Україні допустили до експлуатації в ЗСУ індивідуальний набір виявлення, маркування та розмінування. Цей виріб виготовляє українське підприємство із вітчизняних комплектуючих. Про це заявили в Міністерстві оборони України, передає УНН.
Деталі
До складу кожного набору входить більше десяти предметів, які знадобляться військовослужбовцю під час виконання завдань з виявлення та позначення вибухонебезпечних предметів. Зокрема, це
- компактний саперний щуп з діелектричного матеріалу,
- багаторазова «кішка» для тралення «розтяжок»,
- шнур-паракорд,
- комплекти для чекування запалів та підривачів,
- люмінофорні джерела світла для нічного маркування тощо.
Розробники створювали набір з урахуванням того, що військовим доводиться працювати в дуже складних умовах, на різних типах місцевості, а також мати справу із "пастками на сапера", які окупанти облаштовують під час мінування територій.
Створюючи набір розмінування, вітчизняні розробники використовували досвід як іноземних партнерів, так і унікальний досвід українських захисників, набутий під час відбиття широкомасштабного вторгнення рф. Розробники проаналізували зразки подібних індивідуальних наборів, що існують у інших арміях світу, і створили власний, з урахуванням запитів українських воїнів
Зазначається, що декілька сотень таких наборів вже перебувають у військах - виробник надав їх безкоштовно для використання у різних підрозділах Сил оборони.
Нагадаємо
Європейський Союз виділяє 2 мільйони євро на фінансування нової ініціативи з гуманітарного розмінування України.